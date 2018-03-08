В Windows 10 появилась функция, которой очень не хватает в macOS

В Windows 10 появилась функция, которой очень не хватает в macOSMicrosoft выпустила новую тестовую сборку Windows 10 с номером 17618. Она доступна для участников программы Windows Insider.

Главное нововведение сборки — поддержка вкладок в проводнике. Благодаря этой функции можно не плодить кучу окон, а держать все открытые программы в одном месте.

Переключение происходит с помощью вкладок, прямо как в браузере. В перспективе это может оказаться довольно удобным решением, которого нет в macOS.