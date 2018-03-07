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Oculus испытывает проблемы с драйверами Nvidia
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Oculus испытывает проблемы с драйверами Nvidia 

GameGuru 7 марта 2018
Фото: GameGuru
Владельцы намордников виртуальной реальности Oculus Rift за последний месяц все чаще стали сталкиваться с так называемыми черными экранами смерти, когда шапка вдруг переставала подавать признаки жизни после выхода компьютера из режима сна. В компании знают о проблеме и советуют пока не обновлять драйвера для видеокарт Nvidia.
Сама же Nvidia вчера выпустила заплатку для обладателей Titan V (бедняги явно страдают больше других), но поток сообщений о проблемах с Oculus Rift на форумах пока не прекратился. Так что пока рекомендуется сделать откат драйверов до версии 388.59.
Некоторые тычут пальцем в Microsoft, говоря о том, что последнее системное обновление Windows 10 привело к бедам с питанием USB и HDMI-портов. Пользователи советуют залезть в BIOS, или отключить функцию быстрого старта.
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