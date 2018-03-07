Oculus испытывает проблемы с драйверами Nvidia

Владельцы намордников виртуальной реальности Oculus Rift за последний месяц все чаще стали сталкиваться с так называемыми черными экранами смерти, когда шапка вдруг переставала подавать признаки жизни после выхода компьютера из режима сна. В компании знают о проблеме и советуют пока не обновлять драйвера для видеокарт Nvidia.

Сама же Nvidia вчера выпустила заплатку для обладателей Titan V (бедняги явно страдают больше других), но поток сообщений о проблемах с Oculus Rift на форумах пока не прекратился. Так что пока рекомендуется сделать откат драйверов до версии 388.59.