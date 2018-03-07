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Samsung выпустила приложение, демонстрирующее особенности Galaxy S9 и S9+
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Samsung выпустила приложение, демонстрирующее особенности Galaxy S9 и S9+ 

Android Insider 7 марта 2018
Фото: Android Insider
Компания Samsung неплохо работает над маркетингом своих продуктов. Однако в компании, видимо, считают недостаточным количество рекламы и решили довольно интересным образом прорекламировать новые флагманы. Компания выпустила приложение Experience app for Galaxy S9/S9+, которое доступно всем устройствам под управлением Android 6.0 Marshmallow и выше. Приложение представляет собой некий сборник информационного медиа— и текстового контента.
Под текстовым контентом подразумевается раздел со спецификациями устройства. Здесь же можно сравнить S9 с другими смартфонами компании. Остальные разделы представляют собой коллекцию коротких видеороликов с демонстрацией тех или иных возможностей S9 и S9+.
Скорее всего, приложение создавалось для стендовых устройств, которые не имеют доступа к Интернету. К такому выводу можно прийти довольно быстро, достаточно взглянуть на размер приложения (более 700 мегабайт). Причиной стали те самые видеоролики, которые не подгружаются из Интернета, а встроены прямо в приложение.
Таким образом, особого смысла скачивать данное ознакомительное приложение нет, потому что, во-первых, ничего нового вы не узнаете, а всю информацию можно просмотреть на официальном сайте Samsung, во-вторых, размер приложения нас, конечно, удивил.
Приложение: Experience app for Galaxy S9/S9+
Разработчик: Samsung Electronics Co., Ltd.
Категория: Разное
Версия: 1.3.2  Цена: Бесплатно
Скачать: Google Play
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