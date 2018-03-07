Samsung выпустила приложение, демонстрирующее особенности Galaxy S9 и S9+

Компания Samsung неплохо работает над маркетингом своих продуктов. Однако в компании, видимо, считают недостаточным количество рекламы и решили довольно интересным образом прорекламировать новые флагманы. Компания выпустила приложение Experience app for Galaxy S9/S9+, которое доступно всем устройствам под управлением Android 6.0 Marshmallow и выше. Приложение представляет собой некий сборник информационного медиа— и текстового контента.

Под текстовым контентом подразумевается раздел со спецификациями устройства. Здесь же можно сравнить S9 с другими смартфонами компании. Остальные разделы представляют собой коллекцию коротких видеороликов с демонстрацией тех или иных возможностей S9 и S9+.

Скорее всего, приложение создавалось для стендовых устройств, которые не имеют доступа к Интернету. К такому выводу можно прийти довольно быстро, достаточно взглянуть на размер приложения (более 700 мегабайт). Причиной стали те самые видеоролики, которые не подгружаются из Интернета, а встроены прямо в приложение.

Таким образом, особого смысла скачивать данное ознакомительное приложение нет, потому что, во-первых, ничего нового вы не узнаете, а всю информацию можно просмотреть на официальном сайте Samsung, во-вторых, размер приложения нас, конечно, удивил.

Приложение: Experience app for Galaxy S9/S9+

Разработчик: Samsung Electronics Co., Ltd.

Категория: Разное

Версия: 1.3.2 Цена: Бесплатно