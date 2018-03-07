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Если потерял лицензионный ключ для Windows 10
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Если потерял лицензионный ключ для Windows 10 

Chip.ru 7 марта 2018
Фото: Chip.ru
Современные ПК в большинстве случаев поставляются уже с активированной Windows 10 (Home или Pro). При этом, о восстановлении ОС производитель не задумывается, не прилагая к устройству ни загрузочного диска, ни лицензионного ключа. CHIP расскажет, как его узнать самостоятельно и где скачать диска восстановления.
В первую очередь следует подчеркнуть, что если у вас на компьютере уже стояла зарегистрированная Windows 10, то ее переустановка, в случае сбоя системы или просто необходимо перенести ОС на другой диск, не потребует ввода ключа активации. Даже если при установке программа попросит вас ввести ключ, нажмите строку «У меня нет ключа продукта» (это рекомендация Майкрософт). После установки и подключения к Интернету система автоматически активируется сама.
Ключ лицензии может потребоваться, если вы произвели замену материнской платы или одновременно несколько комплектующих, например, видеокарты и жесткого диска.
Для того, чтобы извлечь из системы информацию о ключе, вам потребуется специальная легальная утилита Magical Jelly Bean Keyfinder (бесплатно). Она может считывать лицензионные ключи Windows и другого программного обеспечения.
Magical Jelly Bean Keyfinder
Для проверки своих лицензий вы также можете использовать утилиту Ultimate PID Checker. Но эта программа пригодится лишь для версий Windows XP, Vista, Windows 7 и 8/8.1, включая все варианты.
Ultimate PID Checker
Кроме того, утилита анализирует счётчик MAK (ключей многократной активации), который документирует возможность активации многопользовательской лицензии.
Если лицензии находятся в текстовом файле в формате TXT, Ultimate PID Checker также может проверять несколько ключей Windows одновременно.
Win Product Key Viewer
Также для считывания лицензионных ключей Windows вы можете использовать утилиту Windows Product Key Viewer. Если по какой-то причине вы, имея лицензионный ключ на Windows 10, не можете ее активировать, то стоит без зазрения совести обратиться в поддержку Microsoft, позвонив по бесплатному телефону 8 800 200 8001.
Как получить официальный образ Windows 10 для диска восстановления
Как показала практика, даже если вы сделали заранее диск восстановления системы с помощью встроенных средств Windows 10, в сложных случаях, когда предыдущая система не сохранила требуемой информации, этот диск не сработает и будет выдавать ошибку. Единственным вариантом является чистая установка системы на диск с оригинального загрузочного установочного диска Widnows 10. Скачать ISO-образ можно запустив утилиту MediaCreationTool.
Однако это еще не все. Если вы не имеете в ноутбуке или ПК DVD-привода, то устанавливать систему придется с флешки, при этом она обязательно должна быть отформатирована в FAT32. Это связано с системой защиты UEFI.
Для создания загрузочной флешки с установочным образом Windows 10 рекомендуем использовать специальную утилиту Rufus, в которой можно указать нужную файловую систему. Читайте также:
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