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Samsung придумал летающий планшет, управляемый взглядом пользователя
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Samsung придумал летающий планшет, управляемый взглядом пользователя 

Forbes.ru 7 марта 2018
Этот планшет не нужно держать в руке. Он будет летать на четырех пропеллерах вслед за пользователем.
По сути, это дрон с распознаванием лиц, жестов, голосов. Устройство будет оснащено дистанционным управлением и GPS. Система наблюдения планшета сможет отслеживать положение глаз, головы, рук и пальцев пользователя в режиме реального времени. Скорость и направление полета можно будет контролировать при помощи пульта, а подзаряжаться планшет будет на док-станции.
Планшет будет оснащен акселерометром (с его помощью, например, можно изменять вид экрана, играть в игры) и сенсорным ЖК-экраном. Главным коньком, конечно, станут пропеллеры. Для свободы полета новый гаджет будет оснащен автоматической системой обнаружения препятствий. Устройство сможет изменять угол наклона в полете, подстраиваясь под взгляд пользователя.
Если пользователь отвернется от дисплея или отойдет от него, то дрон полетит следом и будет стараться держаться на некотором расстоянии перед глазами.
Компания Amazon также запатентовала множество концептов летающих планшетов. В числе их разработок есть вариант дрона с командой саморазрушения в чрезвычайной ситуации.
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