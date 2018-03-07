Samsung придумал летающий планшет, управляемый взглядом пользователя

Этот планшет не нужно держать в руке. Он будет летать на четырех пропеллерах вслед за пользователем.

По сути, это дрон с распознаванием лиц, жестов, голосов. Устройство будет оснащено дистанционным управлением и GPS. Система наблюдения планшета сможет отслеживать положение глаз, головы, рук и пальцев пользователя в режиме реального времени. Скорость и направление полета можно будет контролировать при помощи пульта, а подзаряжаться планшет будет на док-станции.

Планшет будет оснащен акселерометром (с его помощью, например, можно изменять вид экрана, играть в игры) и сенсорным ЖК-экраном. Главным коньком, конечно, станут пропеллеры. Для свободы полета новый гаджет будет оснащен автоматической системой обнаружения препятствий. Устройство сможет изменять угол наклона в полете, подстраиваясь под взгляд пользователя.

Если пользователь отвернется от дисплея или отойдет от него, то дрон полетит следом и будет стараться держаться на некотором расстоянии перед глазами.