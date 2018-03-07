Приложение The Parallax View позволяет iPhone X показывать удивительные иллюзии

Приложение The Parallax View позволяет iPhone X показывать удивительные иллюзииШведский разработчик Питер Норрби наконец-то выпустил интересное приложение для iPhone X с дополненной реальностью.

Приложение The Parallax View (скачать бесплатно в App Store) использует фронтальную камеру iPhone X для отслеживания движения головы и глаз пользователей, меняя изображение на экране.

Есть два режима: объемные фигуры и бездонный колодец. Закрывая один глаз, картинка может меняться и казаться более реальной, чем есть на самом деле.

Достигается это с помощью эффекта параллакса — изменения видимого положения объекта относительно удалённого фона в зависимости от положения наблюдателя.

На мой взгляд, это довольно любопытное приложение, которое отлично использует камеру TrueDepth и ARKit. Думаю, многие оценят такое применение.