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Приложение The Parallax View позволяет iPhone X показывать удивительные иллюзии
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Приложение The Parallax View позволяет iPhone X показывать удивительные иллюзии 

iPhones.ru 7 марта 2018
Фото: iPhones.ru
Приложение The Parallax View позволяет iPhone X показывать удивительные иллюзииШведский разработчик Питер Норрби наконец-то выпустил интересное приложение для iPhone X с дополненной реальностью.
Приложение The Parallax View (скачать бесплатно в App Store) использует фронтальную камеру iPhone X для отслеживания движения головы и глаз пользователей, меняя изображение на экране.
Есть два режима: объемные фигуры и бездонный колодец. Закрывая один глаз, картинка может меняться и казаться более реальной, чем есть на самом деле.
Достигается это с помощью эффекта параллакса — изменения видимого положения объекта относительно удалённого фона в зависимости от положения наблюдателя.
На мой взгляд, это довольно любопытное приложение, которое отлично использует камеру TrueDepth и ARKit. Думаю, многие оценят такое применение.
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