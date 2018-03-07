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Google Lens стал доступен на всех Android-смартфонах
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Google Lens стал доступен на всех Android-смартфонах 

Android Insider 7 марта 2018
Фото: Android Insider
Сервис Google Lens, в режиме реального времени определяющий объекты в объективе камеры, станет доступен владельцам всех Android-смартфонов. Google уже начала распространение программного обеспечения, которое появится в системе в составе обновления для приложения «Google Фото».
В основе Google Lens лежат технологии искусственного интеллекта, которые на основе получаемых камерой данных идентифицируют находящиеся в обозрении смартфона объекты. Ими могут быть как магазины, QR— и штрихкоды, животные, растения и даже достопримечательности.
Кроме того, Google Lens может использоваться для быстрого подключения к доступным сетям Wi-Fi. Для этого необходимо навести камеру на QR-код с данными соединения. В отличие от остальных приложений, предлагающих схожую функциональность, Google Lens сделает все автоматически.
Когда Google Lens станет доступен, в приложении «Google Фото» появится соответствующее указание. Важно: обновление с «умным» сервисом распространяется постепенно, а потому в том, что вы еще не можете им воспользоваться, нет ничего необычного. Наберитесь терпения.
Обсудить возможности Google Lens можно в официальном Telegram-чате AndroidInsider.ru.
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