«Яндекс» исправил баг с Google

«Яндекс» объяснил связь между «говном» и Google

«Это не "пасхалка", а баг. Он уже исправлен», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе российской поисковой системы. Представители компании «Яндекс» пояснили, что обозвали «говном» конкурентов из Google не специально. Об этом они рассказали в разговоре с «Лентой.ру»

Ранее сообщалось, что посетители имиджборда 2ch обнаружили, что при запросе «говно» в картографическом сервисе «Яндекс. Карты» пользователи в первую очередь видят адрес российского отделения корпорации Google. Следом шли карельское озеро Вонгозеро и неизвестное заведение «Говно 44» в Красноярске

Подобные результаты выдачи появлялись не только в мобильных приложениях «Яндекс. Карт», но и в веб-версии сервиса. При этом поиск по слову «дерьмо» и другим схожим по смыслу выражениям не давал никаких результатов.

В 2015 году представители «Яндекса» обвинили американскую корпорацию в том, что в соглашениях с производителями смартфонов Google ограничивала установку приложений и сервисов других разработчиков.