Предзаказ и системные требования State of Decay 2

В магазине Microsoft Store открылся предзаказ на симулятор выживания в мире зомби State of Decay 2. Стоимость игры составляет 1999 рублей за обычное издание и 3299 рублей за максимальное. В состав второго также входит State of Decay: Year One Survival Edition для Xbox One и два DLC-набора:

«Независимость» — добавляет новые виды транспорта, оружия и снаряжения

«Рассвет» — добавляет в игру новый режим со своими осадными средствами, заданиями и событиями.

State of Decay 2 поддерживает функцию Xbox Play Anywhere, а значит купив игру один раз, вы получите сразу две версии — для PC (Windows 10) и Xbox One. Также присутствует кроссплатформенный мультиплеер.

Вместе со стартом предварительных заказов, на странице магазина были опубликованы системные требования игры.

Минимальные:

ОС: Windows 10 x64 Процессор: AMD FX-6300 или Intel i5-2500 @ 2.7GHz

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 760 или AMD Radeon HD 7870

DirectX: 11 Оперативная память: 8 ГБ Жесткий диск: 16 ГБ Рекомендованные:

ОС: Windows 10 x64 Процессор: AMD FX-8359 или Intel i5-4570 @ 3.2GHz

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD Radeon R9 380 DirectX: 11 Оперативная память: 16 ГБ Жесткий диск: 16 ГБ