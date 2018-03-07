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Предзаказ и системные требования State of Decay 2
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Предзаказ и системные требования State of Decay 2 

MMO13 7 марта 2018
Фото: MMO13
В магазине Microsoft Store открылся предзаказ на симулятор выживания в мире зомби State of Decay 2. Стоимость игры составляет 1999 рублей за обычное издание и 3299 рублей за максимальное. В состав второго также входит State of Decay: Year One Survival Edition для Xbox One и два DLC-набора:
«Независимость» — добавляет новые виды транспорта, оружия и снаряжения
«Рассвет» — добавляет в игру новый режим со своими осадными средствами, заданиями и событиями.
State of Decay 2 поддерживает функцию Xbox Play Anywhere, а значит купив игру один раз, вы получите сразу две версии — для PC (Windows 10) и Xbox One. Также присутствует кроссплатформенный мультиплеер.
Вместе со стартом предварительных заказов, на странице магазина были опубликованы системные требования игры.
Минимальные:
ОС: Windows 10 x64  Процессор: AMD FX-6300 или Intel i5-2500 @ 2.7GHz
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 760 или AMD Radeon HD 7870
DirectX: 11  Оперативная память: 8 ГБ  Жесткий диск: 16 ГБ  Рекомендованные:
ОС: Windows 10 x64  Процессор: AMD FX-8359 или Intel i5-4570 @ 3.2GHz
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD Radeon R9 380  DirectX: 11  Оперативная память: 16 ГБ  Жесткий диск: 16 ГБ
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