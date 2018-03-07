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Латвия пригрозила Facebook блокировкой
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Латвия пригрозила Facebook блокировкой 

Деловая газета «Взгляд» 7 марта 2018
Если с соцсетями не удастся договориться о регулировании политической рекламы, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Латвии может потребовать их блокировки, заявил глава ведомства Екаб Страуме.
«Мы считает это проблемой», — приводит его слова Mixnews.lv.
Он отметил, что пока не может сказать, будут ли успешными переговоры с «крупнейшими международными акционерами соцсетей».
Страуме напомнил, что «те организации и компании, которые обеспечивают рекламу за плату, должны до 9 мая прислать KNAB расценки». В противном случае ведомство «будет думать, как поступить дальше». Не исключено, что KNAB решит через суд «на какое-то время блокировать в Латвии, например, Facebook».
KNAB хочет, чтобы реклама снабжалась информацией о том, кто ее оплатил. Также ведомство хочет обязать соцсети предоставлять документы об оплате.
Напомним, Facebook уже угрожали санкциями в Великобритании, где проводится расследование против России.
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