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Китай создаст на орбите группировку спутников для раздачи интернета
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Китай создаст на орбите группировку спутников для раздачи интернета 

Игромания.ру 7 марта 2018
Фото: Игромания.ру
Китайская компания China Aerospace Science and Industry Corp (CASIC) работает над проектом Hongyun, с помощью которого планирует обеспечить доступом к интернету пользователей по всему миру. Для этого CASIC планирует вывести на орбиту Земли 156 спутников, пропускная способность каждого из которых составит 4 Гбит/с.
Такую же цель преследует и SpaceX, однако американская компания хочет задействовать для раздачи интернета почти 12 тысяч спутников. Совсем недавно SpaceX отправила в космос тестовые спутники Microsat-2a и Microsat-2b. Другая американская компания — OneWeb — хочет раздавать интернет с помощью 648 спутников.
CASIC планирует запустить первый спутник уже до конца 2018 года, а в 2022 году рассчитывает полностью завершить проект Hongyun.
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