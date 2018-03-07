Китай создаст на орбите группировку спутников для раздачи интернета

Китайская компания China Aerospace Science and Industry Corp (CASIC) работает над проектом Hongyun, с помощью которого планирует обеспечить доступом к интернету пользователей по всему миру. Для этого CASIC планирует вывести на орбиту Земли 156 спутников, пропускная способность каждого из которых составит 4 Гбит/с.

Такую же цель преследует и SpaceX , однако американская компания хочет задействовать для раздачи интернета почти 12 тысяч спутников. Совсем недавно SpaceX отправила в космос тестовые спутники Microsat-2a и Microsat-2b. Другая американская компания — OneWeb — хочет раздавать интернет с помощью 648 спутников.

CASIC планирует запустить первый спутник уже до конца 2018 года, а в 2022 году рассчитывает полностью завершить проект Hongyun.