«ВКонтакте» ответила на уязвимость сообщений

«ВКонтакте» прокомментировали информацию об уязвимости личных сообщений

В соцсети «ВКонтакте» «Газете.Ru» прокомментировали информацию об уязвимости в личных сообщениях.

Ранее СМИ сообщили, что пользователи обнаружили уязвимость, при помощи которой можно читать чужую переписку через сервис веб-аналитики SimilarWeb.

«Речь не идет об уязвимости «ВКонтакте». Сторонние разработчики имеют доступ к открытому API нашей площадки. Доступ может быть запрошен, в том числе к личной переписке, например, для создания альтернативных клиентов для мессенджера «ВКонтакте». При этом пользователь самостоятельно в явном виде разрешает доступ к своим сообщениям при использовании подобных приложений. Мы предполагаем, что некоторые разработчики могли злоупотребить этими правами и по какой-то причине передать данные в SimilarWeb. Важно отметить, что таким образом было получено только 400 токенов, то есть известно 400 пользователей, которые осознанно передали небезопасному приложению доступ к своим личным данным», — сообщили в соцсети.

«ВКонтакте» отметили, что в настоящий момент оперативно расследуют этот вопрос и уже заблокировали подобные токены, чтобы обезопасить пользователей.