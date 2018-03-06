Microsoft снова выпустила патч на проблемный патч

В понедельник, 5 марта, Microsoft исправила проблему с USB-драйверами, возникшую после выхода плановых февральских обновлений безопасности для Windows. Если точнее, компания выпустила обновление KB4090913, исправляющее ошибку, вызванную обновлением KB4074588. Проблема с февральским патчем затронула только Windows 10 Fall Creators Update, а именно сборку 1709.

Обновление доступно через Центр обновления Windows. То есть, пользователям достаточно открыть Центр обновления Windows и найти новые доступные обновления. В качестве альтернативы пользователи могут загрузить и установить их вручную с портала Microsoft.

Согласно описанию Microsoft, обновление исправляет проблему, возникшую с некоторыми USB-устройствами (встроенной камерой ноутбуков, клавиатурой, мышью), которые перестали работать после установки февральских обновлений безопасности.

Данный случай — далеко не первый, когда пользователи Microsoft вынуждены устанавливать дополнительные патчи после выхода плановых обновлений безопасности. Следующих плановых бюллетеней стоит ожидать 13 марта.