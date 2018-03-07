Tele2 снизила цену на Tele2 Mini

Tele2 выпустила первый смартфон под собственным брендом в феврале 2016 года. Уже через полгода Tele2 Mini стал самым популярным устройством, зарегистрированным в сети оператора, — компания продала свыше полумиллиона аппаратов этой модели.

Tele2 Mini выполнен в простом лаконичном дизайне и доступен в черном и белом цветах. Устройство продается в интернет-магазине и салонах связи Tele2 по низкой, в сравнении с другими смартфонами под операторскими брендами, цене — за 1 799 рублей.

Аппарат работает под управлением операционной системы Android 6.0 и имеет четырехъядерный процессор MediaTek с тактовой частотой 1,3 ГГц, что позволяет быстро загружать мобильные приложения, видео и игры, слушать музыку, просматривать социальные сети и общаться в мессенджерах.

Модель оснащена четырехдюймовым экраном с высоким разрешением, имеет слот для двух SIM-карт — первый для связи Tele2 (3G), второй — для любых других SIM-карт (только 2G). Встроенную память объемом 4 Гб можно легко расширить с помощью карты microSD до 32 Гб. Две встроенные камеры позволяют делать качественные фотографии и видеозвонки. Для удобства клиентов дополнительно в устройстве предустановлены фирменные приложения оператора: «Мой Tele2», Tele2 TV, Zvooq и «Гудок».

Помимо Tele2 Mini, в линейке операторских смартфонов также представлены аппараты Tele2 Midi, Tele2 Midi LTE, Tele2 Maxi, Tele2 Maxi LTE и Tele2 Maxi Plus. Модели отличаются диагональю экрана, операционными системами и поддержкой передачи данных в сетях 4G.

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