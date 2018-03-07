Ещё
Tele2 снизила цену на Tele2 Mini
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Tele2 снизила цену на Tele2 Mini 

Волга Ньюс 7 марта 2018
Фото: Волга Ньюс
Tele2 выпустила первый смартфон под собственным брендом в феврале 2016 года. Уже через полгода Tele2 Mini стал самым популярным устройством, зарегистрированным в сети оператора, — компания продала свыше полумиллиона аппаратов этой модели.
Tele2 Mini выполнен в простом лаконичном дизайне и доступен в черном и белом цветах. Устройство продается в интернет-магазине и салонах связи Tele2 по низкой, в сравнении с другими смартфонами под операторскими брендами, цене — за 1 799 рублей.
Аппарат работает под управлением операционной системы Android 6.0 и имеет четырехъядерный процессор MediaTek с тактовой частотой 1,3 ГГц, что позволяет быстро загружать мобильные приложения, видео и игры, слушать музыку, просматривать социальные сети и общаться в мессенджерах.
Модель оснащена четырехдюймовым экраном с высоким разрешением, имеет слот для двух SIM-карт — первый для связи Tele2 (3G), второй — для любых других SIM-карт (только 2G). Встроенную память объемом 4 Гб можно легко расширить с помощью карты microSD до 32 Гб. Две встроенные камеры позволяют делать качественные фотографии и видеозвонки. Для удобства клиентов дополнительно в устройстве предустановлены фирменные приложения оператора: «Мой Tele2», Tele2 TV, Zvooq и «Гудок».
Помимо Tele2 Mini, в линейке операторских смартфонов также представлены аппараты Tele2 Midi, Tele2 Midi LTE, Tele2 Maxi, Tele2 Maxi LTE и Tele2 Maxi Plus. Модели отличаются диагональю экрана, операционными системами и поддержкой передачи данных в сетях 4G.
На правах рекламы
Волга Ньюс: последние новости
Составлен "портрет" "Мобильного избирателя" "Ростелеком" развернул беспроводную сеть в Самарском институте культуры В регионе блокируют сайты с запрещенной информацией
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня25
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля43
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе24
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию484
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури42
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение