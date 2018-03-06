Пост оппозиционера о крушении Ан-26 вызвал гнев в Сети 

Зачем быть таким говноедом, когда с момента гибели не прошло и двух часов? Мог бы ограничиться первым абзацем, соболезнования показались бы искренними. pic.twitter.com/JpYCz3fiZz— Александр Коц (@sashakots) 6 марта 2018 г.