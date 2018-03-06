Пост оппозиционера о крушении Ан-26 вызвал гнев в Сети 

Пользователи соцсетей засыпали оскорблениями оппозиционера Дмитрия Гудкова, который увидел повод для политического заявления в крушении военного Ан-26 в Сирии.
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«Зачем быть таким говноедом, когда с момента гибели не прошло и двух часов? Мог бы ограничиться первым абзацем, соболезнования показались бы искренними», — прокомментировал журналист Александр Коц в Twitter реакцию оппозиционера Дмитрия Гудкова на крушение самолета Ан-26 в Хмеймиме.
Зачем быть таким говноедом, когда с момента гибели не прошло и двух часов? Мог бы ограничиться первым абзацем, соболезнования показались бы искренними. pic.twitter.com/JpYCz3fiZz— Александр Коц (@sashakots) 6 марта 2018 г.
Коца в комментариях поддержали и другие пользователи:
«Ну другие правители очень добрые, никого не убивают…тот же ИГИЛ…камеры…чистые, белые, пушистые. Блин, сколько можно? Хватит позориться. Не было бы наших в Сирии, уже задохнулись бы от терактов», — написала пользователь под ником Любовь.
«Гудков видимо ничего не знает о ротации войск. О полном выводе, никто не говорил, база остается. Ее надо обслуживать, да и локальные мероприятия никто не отменял. Наверно в крушении АН-148 тоже Путин виноват, в Сирию летели?», — отметил Кот.
«Где бы эти люди не погибли территориально — это наше общее горе. Грешно так себя вести», — напомнила Любовь Грязнова.
«Какое же ты говно! Погибли твои соотечественники, твои сограждане. Чьи-то отцы, сыновья, братья. Ты же, на костях и крови еще не остывших погибших устраиваешь свой PR?», –возмутился в комментариях к посту Гудкова в Facebook Андрей Левин.
Ранее на своей странице в Facebook Гудков оставил следующий пост:
«32 россиянина погибли в Сирии: официально Минобороны. На Хмеймиме разбился Ан-26. Мои соболезнования всем близким погибших. А дальше — вопросы властям. Так теперь выглядит вывод войск? Ради чего погибли эти люди? Когда кончится бессмысленная бойня? Когда мы перестанем убивать своих и чужих по всему земному шару ради старого диктатора, только и умеющего показывать мультики про ядерную войну и убивать, убивать, убивать? По секрету и явно, по одиночке и целыми самолётами? Мы хотим мира. Для России это сейчас — смена власти. Путин — это война и смерть. И это ни разу не метафора».
Напомним, транспортник Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку на сирийском аэродроме Хмеймим. Погибли 32 человека. Причиной предварительно называется техническая неисправность.