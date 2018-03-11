Краткий обзор Android P. Лучше iOS?

Лучше iOS?На этой неделе Google представила первую тестовую версию новой операционной системы Android P Developer Preview 1.

По словам представителей компании в основном вся работа с новой версии Android была направлена на оптимизацию производительности и общей стабильности, а также безопасности операционной системы. Но не обошлось и без новых полезных фишек.

Рассказываем, что интересного придумали инженеры из Калифорнии.

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Слева Android P, справа Android Oreo

Стандартные цифры текущего времени переехали в левый верхний угол. К этому нужно привыкать.

2. Новый дизайн регулировки громкости

Регулировка громкости теперь находится у правой грани и отрисована вертикально.

Она состоит из двух отдельных элементов. Первый — ползунок громкости, который позволяет быстро отключать все звуки мультимедиа, а также контролировать громкость любого подключённого устройства. Второй — окно режима звонка, которое позволяет вам включить/выключить звук.

3. Простой способ сделать и отредактировать скриншот

При нажатии на кнопку выключения в меню появилась новая опция «сделать скриншот», который тут же можно отредактировать. Для этого есть встроенный редактор. Кто сказал iOS?

4. Удобный режим вращения изображения

Одной из новых полезных крутых фишек стал режим интеллектуального вращения.

Если пользователь отключает автоматическое вращение дисплея при повороте, то в случае горизонтального наклона смартфона на панели навигации появится значок поворота.

При нажатии на него на устройстве включится соответствующий режим отображения. В противном случае значок исчезнет через пару секунд. Удобно.

4. В Always-on отображается заряд

В дисплеях, поддерживающих технологию Always-on, демонстрируется процент батареи в центре нижней части экрана.

5. Дизайн стал более округлым

Слева Android P, справа Android Oreo

Привычные окна получили более приятный вид, благодаря скруглению углов. Выглядит изящно.

6. Настройки стали яркими и игривыми

Иконки в меню настроек стали цветными. Теперь все не так строго, а более празднично. Причём цвета каждого блока настроек подобраны достаточно логично. Настройки сети — голубым, меню аккумулятора — зелёным. Где-то мы это видели.

В меню быстрых настроек список иконок теперь пролистывается по вертикали, а не по горизонтали.

7. Поддержка «моноброви» теперь на уровне системы

Прошедшая неделю назад выставка MWC 2018 продемонстрировала новую печальную тенденцию производителей — выпускать смартфоны c дизайном на манер iPhone X. То есть с монобровью.

Специально для таких смартфонов в Android P предусмотрена настройка экрана. Она позволяет отрегулировать вырез под определённый размер площадки с камерами на дисплее.

8. Поддержка технологии Wi-Fi RTT Android P способен подсказать расстояние до точки WiFi. Другими словами, система покажет местоположение Wi-Fi-роутерам внутри помещения с точностью до 1-2 метров.

Удобная фишка, которая позволит в кафе сесть поближе к роутеру.

9. Безопасность прежде всего

Вводимый при разблокировке графический ключ исчезает по мере его рисования. Тем самым, снижен риск подсматривания подобного пароля.

Также Android P стал ограничивать доступ к микрофонам, камерам и датчикам телефона сторонним приложениям, работающим в фоновом режиме.

Кроме того, заявлено:

Привычное (для пользователей iPhone) зумирование текста при правках

Поддержка HDR VP9 видео и сжатие изображений по стандарту HEIF

API, отвечающее за работу двойных камер — плавное масштабирование и эффект боке, которое на данный момент нет возможности проверить.

Новые API для работы с машинным обучением

Следующая DP будет выпущена в мае, а окончательная сборка станет доступна не раньше третьего квартале 2018 года.

Делитесь в комментариях, что из представленных опций вы бы хотели увидеть в iOS 12.