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Бинбанк подключил бесконтактную оплату смартфоном по всем корпоративным картам
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Бинбанк подключил бесконтактную оплату смартфоном по всем корпоративным картам 

Банки.ру 6 марта 2018
Фото: Караван+Я
«Держатели карт Бинбанка категории Business международных платежных систем могут воспользоваться любым удобным для них сервисом бесконтактной оплаты с помощью смартфона или „умных“ часов: Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и Garmin Pay (только по картам Visa)», — отмечается в сообщении.
В банке подчеркивают, что сервис доступен в том числе по всем ранее выпущенным картам Visa и Mastercard.
Корпоративные карты Бинбанка могут оформить юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие расчетный счет в банк. Это удобный инструмент для оплаты представительских, командировочных и хозяйственных расходов, уточняют в кредитной организации. «Также корпоративные карты позволяют с удобством пополнять расчетный счет организации», — добавили в Бинбанке.
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