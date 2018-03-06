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Владельцы новых iPhone столкнулись с неожиданной проблемой
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Владельцы новых iPhone столкнулись с неожиданной проблемой 

Вечерняя Москва 6 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
Решение проблемы пока не найдено.
Пользователи iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X обнаружили в новых смартфонах неприятную особенность.
По информации портала PiunikaWeb, при низкой температуре у популярных гаджетов не срабатывает вспышка, тогда как фонарик работает без перебоев.
Жалобы на данную проблему поступают от пользователей «яблочных» смартфонов уже несколько месяцев. По их словам, сбои в работе камеры возникают даже при температуре выше нуля, хотя в инструкции указано, что телефоны можно использовать при температуре от 0 до 35 градусов по Цельсию.
Один из владельцев нового iPhone Twitter заснял на камеру проблему со вспышкой.
Flash on my IPhone 8 plus doesn’t work at a cold temperature and so is the Iphone 8 plus of my girlfriend and a friend of my. IPhone has already been replaced for a new one. exactly the same problem. The weird, the flashlight does work in cold conditions. The problem
— Giovanni Resleij (@Gioresleij) 20 февраля 2018 г.
В настоящее время неизвестно, как исправить неполадку, а компания пока Apple не дала официальный комментарий.
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