Владельцы новых iPhone столкнулись с неожиданной проблемой

Решение проблемы пока не найдено.

Пользователи iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X обнаружили в новых смартфонах неприятную особенность.

По информации портала PiunikaWeb, при низкой температуре у популярных гаджетов не срабатывает вспышка, тогда как фонарик работает без перебоев.

Жалобы на данную проблему поступают от пользователей «яблочных» смартфонов уже несколько месяцев. По их словам, сбои в работе камеры возникают даже при температуре выше нуля, хотя в инструкции указано, что телефоны можно использовать при температуре от 0 до 35 градусов по Цельсию.

Один из владельцев нового iPhone Twitter заснял на камеру проблему со вспышкой.

Flash on my IPhone 8 plus doesn’t work at a cold temperature and so is the Iphone 8 plus of my girlfriend and a friend of my. IPhone has already been replaced for a new one. exactly the same problem. The weird, the flashlight does work in cold conditions. The problem

— Giovanni Resleij (@Gioresleij) 20 февраля 2018 г.

В настоящее время неизвестно, как исправить неполадку, а компания пока Apple не дала официальный комментарий.

