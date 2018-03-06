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GTX 1060 все еще самая популярная видеокарта
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GTX 1060 все еще самая популярная видеокарта 

GameGuru 6 марта 2018
Фото: GameGuru
Согласно собранной Steam статистики по железу, графическая карта GeForce GTX 1060 от Nvidia все еще является самой популярной среди всех пользователей платформы. GTX 1060 установлена у 14.27% пользователей, лишь немного обгоняя по популярности GTX 750 Ti, которая гоняет «Крузис» на «максималках» для 13.26% игроков.
Вполне ожидаемая статистика, ведь эти карточки легко могут выдавать картинку лучше, чем на этих ваших «треклятых консолях», а многие игроки даже не растягивают картинку до Full HD, предпочитая 1366×768.
К другим новостям: шапка Oculus Rift наконец стала популярней HTC Vive — 0.14% (даже 0.15% с Oculus Rift DK2) против 0.13%. Windows Mixed Reality, ожидаемо, впереди планеты всей с 0.00%.
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