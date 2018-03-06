GTX 1060 все еще самая популярная видеокарта 

Согласно собранной Steam статистики по железу, графическая карта GeForce GTX 1060 от Nvidia все еще является самой популярной среди всех пользователей платформы. GTX 1060 установлена у 14.27% пользователей, лишь немного обгоняя по популярности GTX 750 Ti, которая гоняет «Крузис» на «максималках» для 13.26% игроков.
Вполне ожидаемая статистика, ведь эти карточки легко могут выдавать картинку лучше, чем на этих ваших «треклятых консолях», а многие игроки даже не растягивают картинку до Full HD, предпочитая 1366×768.
К другим новостям: шапка Oculus Rift наконец стала популярней HTC Vive — 0.14% (даже 0.15% с Oculus Rift DK2) против 0.13%. Windows Mixed Reality, ожидаемо, впереди планеты всей с 0.00%.