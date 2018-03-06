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Ультрабук-трансформер Acer Nitro 5 Spin поступил в продажу
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Ультрабук-трансформер Acer Nitro 5 Spin поступил в продажу 

Игромания.ру 6 марта 2018
Фото: Игромания.ру
Компания Acer объявила о начале российских продаж игрового ультрабука-трансформера Nitro 5 Spin, оснащённого дискретной видеокартой GeForce GTX 1050 с 4 ГБ памяти. Ноутбук получил сенсорный дисплей с возможностью поворота на 360 градусов и поддержку цифрового пера Acer Active Stylus, которое поставляется в комплекте.
В конфигурацию ультрабука входит процессор Intel Core i5 восьмого поколения, 8 ГБ оперативной памяти, 15,6-дюмовый экран IPS с разрешением Full HD и углами обзора 170 градусов, а также аккумулятор, которого должно хватить на 10 часов автономной работы. Acer Nitro 5 Spin упакован в металлический корпус и оборудован клавиатурой с красной подсветкой. Масса ноутбука — 2,2 кг.
Acer Nitro 5 Spin можно купить за 69 990 рублей.
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