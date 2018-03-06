Многие ли уже протестировали Galaxy S9?

Galaxy S9 и S9+, представленные недавно компанией Samsung, стали, пожалуй, самым известным широкой публике анонсом выставки мобильных технологий MWC 2018 в Барселоне. Впрочем, у некоторых пользователей была возможность не только узнать о дебюте новинок, но и протестировать их новые возможности. Много ли пользователей пришли посмотреть на флагманы Galaxy S 2018 года? Впрочем, ассортимент смартфонов Samsung не исчерпывается одними флагманами. В Сети появились новые подробности о еще не представленном Galaxy J8.

Galaxy S9 и S9+ посмотрели 1,6 миллиона человек

Хотя новые Samsung Galaxy S9 и S9+, вероятно, и оказались не столь хорошо продаваемыми девайсами, как можно было бы предположить, но интерес широкой публики к новинкам огромен. Как сообщает, ссылаясь на опубликованную Yonhap News заметку, Космин Василе (Cosmin Vasile) на страницах ресурса phonearena.com, всего за пять дней промоцентры новинок Galaxy Studio в Южной Корее посетили 1,6 миллиона человек.

Разумеется, причиной, по которой пользователи приходили в промостудии компании Samsung, стала возможность протестировать там новые полноэкранные флагманы Galaxy S9 и S9+. Многим пользователям хотелось попробовать создавать собственные эмодзи, которые позиционируются компанией Samsung в качестве одной из основных особенностей представленных ею недавно флагманских смартфонов.

Samsung также расположила промостудии и в Барселоне, где на MWC 2018 и увидели свет новые девайсы. Пользователи могли приходить туда и знакомиться с Galaxy S9 и S9+. Следует отметить, что южнокорейский технологический гигант уже начал прием предварительных заказов на модели своих флагманских смартфонов линейки Galaxy S поколения 2018 года. Новинки появятся в продаже на некоторых рынках 16 марта текущего года и станут постепенно появляться все на новых и новых для себя рынках.

Как сообщается дополнительно, обозреватели индустрии отмечают, что предварительные заказы на новые Galaxy S9 оказались менее впечатляющими, чем прогнозировала компания Samsung. Впрочем, было бы рано делать какие-то выводы на основании подобных предположений. О том, насколько успешны новые девайсы от компании, являющейся лидером рынка умных телефонов, можно будет сказать только после нескольких месяцев их реального присутствия на рынке. Ведь на сегодняшний день не так много впечатлений от работы с Galaxy S9. Таким образом, отсутствует возможность понимания того, насколько значительным шагом вперед в сравнении с прошлогодними моделями стали новые флагманские смартфоны.

Впрочем, помимо флагманов Galaxy S, у компании Samsung есть и другие линейки девайсов, подробностей о которых пользователи ждут с не меньшим энтузиазмом. Флагманы, разумеется, являются важными показателями технических возможностей компании, но их цена такова, что на рынке всегда остается немало места для умных телефонов с менее впечатляющими, но вполне достаточными для комфортной работы характеристиками.

Что стало «известно» о Galaxy J8?

Ожидается, что компанией Samsung будет показан целый ряд новых смартфонов линейки Galaxy J. Впрочем, ни один из них еще не был представлен официально. Ранее в Сети уже появлялись листинги бенчмарков некоторых предстоящих к выпуску смартфонов рассматриваемой линейки.

Еще не анонсированный Galaxy J8 уже рассматривался ранее, но сейчас в Сети появились дополнительные подробности о нем, которые были также рассмотрены ресурсом phonearena.com.

Необходимо отметить, что Galaxy J8 по своим техническим характеристикам является девайсом среднего класса. На сегодняшний день пока неизвестно, когда компания Samsung порадует ценителей своих продуктов этим новым смартфоном. Впрочем, новая «утечка» дает возможность предположить, что компания планирует представить новинку уже достаточно скоро.

Поскольку бенчмарк Geekbench, в листинге которого и проявились особенности одного из еще не показанных смартфонов линейки Galaxy J, не показывает каждый компонент устройства в результатах тестирования, то предположительно известны о нем только некоторые, впрочем, самые важные и интересные широкой публике технические характеристики.

Galaxy J8, вероятно, станет базироваться на чипсете Exynos 7870, укомплектованном 1,6-гигагерцевым центральным процессором. Объем оперативной памяти рассматриваемого смартфона может составить 3 гигабайта.

Программное обеспечение нового смартфона, как этого и следовало ожидать, будет основано на операционной системе Android 8.0 Oreo, которую компания Google выпустила в 2017 году. На сегодняшний день девайс известен в Сети в качестве модели с номером SM-J800FN.

Обсудить новые возможности Galaxy S9 и S9+ и их отличия от прошлогоднего поколения флагманов компании Samsung, а также те особенности, которые проявятся в других новых девайсах, читатели могут в Telegram-чате.