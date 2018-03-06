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Вести.net: в Рунете оказалось больше пенсионеров, чем подростков
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Вести.net: в Рунете оказалось больше пенсионеров, чем подростков 

Вести.Ru 6 марта 2018
Фото: Вести.Ru
Согласно статистике от Google россияне выходят в интернет с двух устройств одновременно и решительно уходят с «медленных» сайтов, а пенсионеров среди пользователей больше, чем подростков. Таковы выводы исследования российской интернет-аудитории, которое проводили компания Google и агенство Kantar TNS во втором квартале 2017 года.
Специалисты обзвонили и опросили 1 000 человек в возрасте 16+. Исследование открывает новые грани аудитории Рунета и частично подчеркивает уже озвученные другими исследователями тренды. Один из них — мобильность. Смартфоны стали основными устройствами для интернет-пользователей.
Также интересно, что пользователи старше 65 лет количественно превосходят молодежную аудиторию от 16 до 19 лет — 10% против 6%. Подробности — в программе Вести.net.
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