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Как работает iPhone 6s до и после замены аккумулятора
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Как работает iPhone 6s до и после замены аккумулятора 

iPhones.ru 6 марта 2018
В конце прошлого года Apple выпустила обновление, замедляющее работу iPhone при износе аккумулятора.
Пользователь Беннет Сорбо решил проверить, как же работает iPhone 6S до и после замены. И специально по такому поводу снял отдельный ролик, опубликованный впоследствии на YouTube.
На видео демонстрируется не два, а один iPhone 6s до и после замены аккумулятора. К слову, новую батарейку он ждал почти месяц, слишком уж востребована сейчас эта опция. И вы знаете, в работе iPhone заметна разница, пускай и не всегда очевидная. Но приложения (особенно графические) работают и загружаются гораздо быстрее. Что касается тестирования Geekbench, замедленный iPhone 6s показал 2485 в многоядерном тесте, в то время как в том же тесте с новой батареей смартфон набрал 4412 очков.
[9to5]
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