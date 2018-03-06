Как работает iPhone 6s до и после замены аккумулятора

В конце прошлого года Apple выпустила обновление, замедляющее работу iPhone при износе аккумулятора.

Пользователь Беннет Сорбо решил проверить, как же работает iPhone 6S до и после замены. И специально по такому поводу снял отдельный ролик, опубликованный впоследствии на YouTube.

На видео демонстрируется не два, а один iPhone 6s до и после замены аккумулятора. К слову, новую батарейку он ждал почти месяц, слишком уж востребована сейчас эта опция. И вы знаете, в работе iPhone заметна разница, пускай и не всегда очевидная. Но приложения (особенно графические) работают и загружаются гораздо быстрее. Что касается тестирования Geekbench, замедленный iPhone 6s показал 2485 в многоядерном тесте, в то время как в том же тесте с новой батареей смартфон набрал 4412 очков.

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