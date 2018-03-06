Ещё
Google назвал главные привычки россиян
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Google назвал главные привычки россиян 

Мир24 6 марта 2018
Фото: Мир24
Google совместно с Kantar TNS провели исследование российской интернет-аудитории и выделили несколько ключевых тенденций в поведении, пишет ТАСС.
В среднем на одного российского пользователя приходится 2,4 устройства с подключением к Интернету. 61% пользователей Рунета выходят в Сеть с мобильных телефонов. Причем с них не только просматривают ленты соцсетей, но и ищут информацию, смотрят видео и покупают товары и услуги.
Зарабатывать в интернете стало проще
Лучшие идеи для бизнеса } Больше половины (53%) российской интернет-аудитории покидают мобильную версию сайта, если она загружается более трех секунд. А если пользователи ждут до пяти секунд, вероятность их ухода возрастает до 90%.
Кроме того, россияне регулярно переключаются со стационарного компьютера на мобильный телефон. К примеру, 65% проверяют почту с компьютера и параллельно переписываются в мессенджере с телефона.
Также в ходе исследования выяснилось, что стереотип о молодости онлайн-аудитории ошибочен. Сейчас в России люди из разных возрастных групп пользуются Интернетом достаточно равномерно.
Уже 73% россиян старше 55 лет выходят в Сеть ежедневно. Причем пользователи старше 65 лет количественно превосходят тинейджеров от 16 до 19 лет: 10% против 6%. Зато отличается поведение возрастных групп. Молодежь в возрасте 16–24 лет чаще других создает онлайн-контент и показывает знакомым, как совершать действия в Интернете. Пользователи от 25 до 34 лет (самая многочисленная аудитория — 27%) чаще выходят в Сеть, чтобы найти информацию или развлечься.
Чем моложе пользователи, тем чаще они смотрят ролики в Интернете, чем старше — тем чаще предпочитают аналоговое телевидение. В среднем 56% респондентов сообщили, что смотрят онлайн-видео каждый день, а еще 22% — не менее одного раза в неделю.
При этом привычка постоянно быть онлайн отвлекает от просмотра традиционного телевидения. По данным Consumer Barometer, 62% пользователей выходят в Интернет во время просмотра телевизора. Особенно часто так делают молодые люди от 16 до 24 лет. Из них 70% отвлекаются на Интернет во время просмотра телевизора, который служит фоном.
Двоякие чувства у россиян вызывает появление большого числа устройств и сервисов. 81% пользователей беспокоятся о сохранности персональных данных, из них 48% считают, что новые технологии дают больше возможностей, чем несут рисков.
При этом только 50% участников опроса знают о существовании таких помощников, как Siri от Apple, Алиса от «Яндекса» и других роботов-алгоритмов, способных быстро найти магазин, поликлинику, нужного человека в социальных сетях, сообщить погоду и построить маршрут. Из тех, кто знает о таких сервисах, 39% воспринимают их как что-то уникальное, 27% выражают желание понять их ценность для жизни, 22% собираются начать ими пользоваться, а прибегают к их помощи всего 4%. Эта тенденция актуальна для всех возрастных аудиторий.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
Найден бессмертный компьютерный вирус В Москве более 80% водителей оплачивают парковку через приложение Доступная связь: как в России устраняют цифровое неравенство
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»112
Группа «Пикник» разбилась в ДТП43
ЕС осудил строительство Крымского моста50
Порошенко поставили ультиматум по Крыму265
Семью Фриске лишают имущества19
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение