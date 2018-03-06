Google назвал главные привычки россиян

Google совместно с Kantar TNS провели исследование российской интернет-аудитории и выделили несколько ключевых тенденций в поведении, пишет ТАСС

В среднем на одного российского пользователя приходится 2,4 устройства с подключением к Интернету. 61% пользователей Рунета выходят в Сеть с мобильных телефонов. Причем с них не только просматривают ленты соцсетей, но и ищут информацию, смотрят видео и покупают товары и услуги.

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Лучшие идеи для бизнеса } Больше половины (53%) российской интернет-аудитории покидают мобильную версию сайта, если она загружается более трех секунд. А если пользователи ждут до пяти секунд, вероятность их ухода возрастает до 90%.

Кроме того, россияне регулярно переключаются со стационарного компьютера на мобильный телефон. К примеру, 65% проверяют почту с компьютера и параллельно переписываются в мессенджере с телефона.

Также в ходе исследования выяснилось, что стереотип о молодости онлайн-аудитории ошибочен. Сейчас в России люди из разных возрастных групп пользуются Интернетом достаточно равномерно.

Уже 73% россиян старше 55 лет выходят в Сеть ежедневно. Причем пользователи старше 65 лет количественно превосходят тинейджеров от 16 до 19 лет: 10% против 6%. Зато отличается поведение возрастных групп. Молодежь в возрасте 16–24 лет чаще других создает онлайн-контент и показывает знакомым, как совершать действия в Интернете. Пользователи от 25 до 34 лет (самая многочисленная аудитория — 27%) чаще выходят в Сеть, чтобы найти информацию или развлечься.

Чем моложе пользователи, тем чаще они смотрят ролики в Интернете, чем старше — тем чаще предпочитают аналоговое телевидение. В среднем 56% респондентов сообщили, что смотрят онлайн-видео каждый день, а еще 22% — не менее одного раза в неделю.

При этом привычка постоянно быть онлайн отвлекает от просмотра традиционного телевидения. По данным Consumer Barometer, 62% пользователей выходят в Интернет во время просмотра телевизора. Особенно часто так делают молодые люди от 16 до 24 лет. Из них 70% отвлекаются на Интернет во время просмотра телевизора, который служит фоном.

Двоякие чувства у россиян вызывает появление большого числа устройств и сервисов. 81% пользователей беспокоятся о сохранности персональных данных, из них 48% считают, что новые технологии дают больше возможностей, чем несут рисков.

При этом только 50% участников опроса знают о существовании таких помощников, как Siri от Apple , Алиса от «Яндекса» и других роботов-алгоритмов, способных быстро найти магазин, поликлинику, нужного человека в социальных сетях, сообщить погоду и построить маршрут. Из тех, кто знает о таких сервисах, 39% воспринимают их как что-то уникальное, 27% выражают желание понять их ценность для жизни, 22% собираются начать ими пользоваться, а прибегают к их помощи всего 4%. Эта тенденция актуальна для всех возрастных аудиторий.

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