Больницы подключат к скоростному интернету

Российские медучреждения подключат к высокоскоростному Интернету

"Определить…"Ростелеком" единственным исполнителем осуществляемых Минкомсвязью России в 2018-2019 годах закупок услуги по обеспечению подключения медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на скорости не менее 10 Мбит/с с использованием волоконно-оптических линий связи или не менее 1 Мбит/с с использованием спутниковых линий связи", — говорится в документе. Российские медицинские организации подключат к высокоскоростному интернету, поставщиком услуг станет компания "Ростелеком" , соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Уточняется, что связь будет предоставляться для консультирования людей специалистами ведущих федеральных и региональных медицинских организаций с использованием возможностей телемедицинских технологий.