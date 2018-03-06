Больницы подключат к скоростному интернету

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Российские медучреждения подключат к высокоскоростному Интернету 

РИА Новости 6 марта 2018
Фото: РИА Новости
Российские медицинские организации подключат к высокоскоростному интернету, поставщиком услуг станет компания "Ростелеком", соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
"Определить…"Ростелеком" единственным исполнителем осуществляемых Минкомсвязью России в 2018-2019 годах закупок услуги по обеспечению подключения медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на скорости не менее 10 Мбит/с с использованием волоконно-оптических линий связи или не менее 1 Мбит/с с использованием спутниковых линий связи", — говорится в документе.
Уточняется, что связь будет предоставляться для консультирования людей специалистами ведущих федеральных и региональных медицинских организаций с использованием возможностей телемедицинских технологий.
Адресный перечень медицинских организаций и их структурных подразделений для подключения сформирован Минздравом совместно с органами власти субъектов РФ, добавляют в кабмине.
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