Лучше кофе и алкоголя. 65% россиян считают жизнь без интернета катастрофой

92% опрошенных россиян пользуются интернетом каждый день, а 83% — проводят в сети от 2 до 8 и более часов в день, выяснила The Boston Consulting Group (BCG) в ходе исследования «Насколько цифровизированы российские потребители?».

Ценность интернета заметно выросла за 2013-2017 годы. Количество респондентов, которые назвали исчезновение интернета катастрофой, выросло до 65% в 2017 году с 48% в 2013 году, показывают данные BCG.

Доступ в интернет для многих важнее других удовольствий: 44% респондентов готовы на год отказаться от алкоголя, 27% — от кофе, 20% — личного автомобиля, 8% — от секса, 3% — от общения с друзьями. Тем не менее доля тех, кто не готов жертвовать ничем ради интернета, составляет 19%.

Опрос BCG проводился среди 4000 респондентов из Москвы Московской области и городов-миллионников во всех федеральных округах с различными доходами и охватывало 42 категории покупок в трех направлениях (продовольственные, непродовольственные товары и услуги).

Что ищут в интернете

Чаще всего россияне пользуются интернетом для поиска информации (91%) или общения в соцсетях (73%), реже — для покупок онлайн (68%). Активно россияне пользуются интернетом именно для сравнения цен. Использование интернета для покупок варьируется в различных категориях товаров: наибольшая доля приходится на непродовольственные товары — до 30%, наименьшая — на продукты питания (10%).

Среди непродовольственных категорий наиболее популярными покупками является электроника (30%), одежда и обувь (28%), бытовая техника (28%), товары для дома (25%), медиа (25%), косметика (22%). Однако еще большее число респондентов пользуется интернетом для сравнения цен (до 55%) и поиска информации (до 49%).

46% потребителей вообще не пользуются интернетом при покупке или выборе продуктов питания.

Растет популярность оплаты в сети таких сервисов и услуг как связь и интернет (45%), ЖКХ (38%), авиа— и железнодорожных билетов (40%).

По данным ЦБ, рост безналичных платежей за товары и услуги только за первую половину 2017 года составил 30% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Запросы пользователей интернета

Но если сравнивать российские показатели с другими странами, можно увидеть, что все еще небольшое количество россиян делает покупки онлайн. По данным Statista, доля электронной коммерции в России в продажах остается низкой — около 5% по сравнению, например, с 19% в Китае (в исследовании приводятся данные за 2016 год). Но российские показатели выше, чем у других развивающихся рынков — таких, как например, Индия (3%) и Бразилия (3%).

По показателям цифровизации Россия в целом имеет неплохие показатели. По данным Всемирного банка, распространение фиксированной широкополосной связи составляет 56,5%, мобильной связи — 81,6%. Подключиться к интернету в нашей стране можно быстро, здесь максимальное количество оптико-волоконных соединений по сравнению с другими странами Европы, 60% населения имеет смартфоны, что намного выше, чем в большинстве экономик переходного периода, отмечается в исследовании ВБ.