Как найти свой смартфон, похлопав в ладоши

Вероятно, всем знакома возможность энергосберегающих лампочек включаться и выключаться по хлопку. Данный жест довольно удобен, поскольку сводит на нет необходимость на ощупь искать выключатель в темноте или прикасаться к нему грязными руками. Разработчики студии REDteam доказали, что тот же хлопок можно адаптировать для поиска завалившегося неизвестно куда смартфона.

Для начала необходимо установить Clap To Find My Phone на свое устройство и открыть ему доступ к запрашиваемым функциям. К счастью, приложение не требует больше разрешений, чем ему требуется для стабильной работы.

Затем следует настроить чувствительность микрофона, передвигая ползунок в сторону увеличения или уменьшения. Убедиться в правильности произведенной настройки можно, нажав на клавишу Try и хлопнув в ладоши два раза подряд. Если смартфон правильно распознает ваши хлопки, зазвучит сирена, которую сложно не услышать даже в большой квартире.

После всех манипуляций вам будет предложено активировать приложение для работы в фоновом режиме и настроить желаемый сигнал, количество и периодичность хлопков для активации функции поиска и многое другое. Для пользователей, не желающих просматривать рекламные объявления, присутствует возможность купить премиум-версию Clap To Find My Phone за 75 рублей.

Обсудить методы поиска потерянного в квартире смартфона можно в официальном Telegram-чате AndroidInsider.ru.

Приложение: Clap To Find My Phone

Разработчик: REDteam

Категория: Инструменты

Цена: Бесплатно

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