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Предварительная сборка Android 9.0 P может выйти в марте
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Предварительная сборка Android 9.0 P может выйти в марте 

Игромания.ру 5 марта 2018
Фото: Игромания.ру
Как сообщил в своём твиттере Эвал Бласс, регулярно публикующий утечки информации по мобильным устройствам, Google планирует выпустить превью мобильной операционной системы Android 9.0 P уже в середине марта. Как обычно, сборку Developer Preview можно будет установить только на отдельные модели смартфонов, в числе которых будут гаджеты серии Pixel.
Предполагается, что Android 9.0 P получит поддержку новых способов биометрической аутентификации — например, сканера радужной оболочки глаз. Кроме того, платформа научится работать с нестандартными дисплеями — складными экранами и «монобровью» в духе iPhone X.
Google пока не раскрывает полное название Android 9.0 P. Скорее всего, операционная система получит имя Android Pie или Android Pancake. Финальная версия Android 9.0 P выйдет в августе или сентябре.
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