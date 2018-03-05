Предварительная сборка Android 9.0 P может выйти в марте

Как сообщил в своём твиттере Эвал Бласс, регулярно публикующий утечки информации по мобильным устройствам, Google планирует выпустить превью мобильной операционной системы Android 9.0 P уже в середине марта. Как обычно, сборку Developer Preview можно будет установить только на отдельные модели смартфонов, в числе которых будут гаджеты серии Pixel.

Предполагается, что Android 9.0 P получит поддержку новых способов биометрической аутентификации — например, сканера радужной оболочки глаз. Кроме того, платформа научится работать с нестандартными дисплеями — складными экранами и «монобровью» в духе iPhone X.

Google пока не раскрывает полное название Android 9.0 P. Скорее всего, операционная система получит имя Android Pie или Android Pancake. Финальная версия Android 9.0 P выйдет в августе или сентябре.