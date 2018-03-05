Три настройки, которые больше всего разряжают iPhone

Недавно знакомый попросил помочь ему с настройкой нового iPhone 7 Plus. Девайс был в пленочках и прямо из коробки, никакого восстановления из резервной копии или переноса параметров не предвиделось. Я без проблем взял телефон себе на денек, чтобы произвести настройки и загрузить нужные приложения. Подумал, что это версия «Plus» с большой емкой батареей, а значит — здесь совсем не обязательно отключать все мыслимые и немыслимые фишки в параметрах. К тому же мне было интересно, сколько сможет прожить от одного заряда iPhone 7 Plus у не самого активного пользователя. Я установил около 15 приложений, настроил все нужные аккаунты ( Apple ID, почту и т.п.) и утром был готов вернуть смартфон владельцу. Хорошо, что с вечера запомнил уровень заряда. Утром моему удивлению не было предела. iPhone примерно за 10 часов в режиме ожидания разрядился на 32%. Не 3 и не на 5, а 32%, Карл! Мне стало любопытно и я попросил оставить смартфон еще на пару дней для опытов. Первым делом я проверил количество циклов заряда аккумулятора, чтобы убедиться, что в смартфоне действительно свежая батарея. Проще всего было бы применить все известные меры энергосбережения, но хотелось разобраться, что именно так быстро съедает драгоценный заряд. Что практически не влияет на заряд батареи

Отключать эти опции следует лишь при самой жесткой экономии, когда все остальное давно отключено, но нужно продержаться еще лишние 30-40 минут без подзарядки. Во всех остальных случаях эти меры будут не сильно эффективны.

1. Работающие Bluetooth и Wi-Fi В Apple давно научились делать энергоэффективные модули беспроводной связи. Кроме этого для отключения будет недостаточно нажать на соответствующие переключатели в нижней шторке.

С iOS 11 подобное действие лишь на время отключает устройства от подключенных сетей и сопряженных гаджетов. Полное отключение возможно через Siri или из настроек системы. Каждый раз включать и отключать Bluetooth и Wi-Fi неудобно, да и большой прирост автономности это не даст. 2. Виджеты в системе Многие не использую виджеты в iOS, ошибочно полагая, что они сильно разряжают смартфон. Разряжают устройство лишь виджеты, которые активно взаимодействуют с сетью или геолокацией. Даже такие информеры тратят заряд во время их отображения для обновления данных. Если не открывать панель с виджетами на рабочем столе или экране блокировки каждые пять минут, их влияние за заряд батареи будет минимальным. 3. Автоматическая загрузка контента Выключать загрузку данных по пути Настройки — iTunes Store и App Store следует лишь самым активным пользователям iPhone, которые имеют в своем арсенале несколько яблочных гаджетов и больше сотни установленных приложений. Для владельцев 1-2 устройств с 20-30 приложениями на борту автоматическая загрузка практически не скажется на автономности гаджета.

4. Анимация и прозрачность Еще одна настройка, которую часто рекомендуют отключать находится по пути Настройки — Основные — Универсальный доступ — Уменьшение движения/Увеличение контраста. На реальный прирост времени автономной работы после отключения рассчитывать не стоит.

Только в сумме с вышеперечисленными опциями отключение анимации даст серьезный результат.

Что ощутимо влияет на заряд батареи

1. Анимированные обои Живые обои неплохо кушают заряд батареи любого iPhone. Статическая картинка с выключенным режимом перспективы всегда будет предпочтительней. Чем чаще пользователь будет попадать на главный экран, тем ощутимей будет эффект. Можно ставить и динамические обои, если часто и долго сидите в одном приложении без переключений на другие программы.

2. Автоматическая настройка яркости дисплея Пункт меню недавно переехал по пути Настройки — Основные — Универсальный доступ — Адаптация дисплея. Можно отключить и устанавливать яркость ниже автоматического порога. Так и датчик освещенности тратить заряд не будет и дисплей будет темнее обычного.

Подойдет такой вариант лишь тем, кто весь день проводит в одном месте с постоянным уровнем освещенности, иначе придется регулярно дергать нижнюю шторку и ползунок регулировки яркости. 3. Уведомления от приложений Здесь все тоже очень индивидуально. У одного пользователя может быть установлено 100 приложений, которые выдают максимум 1-2 уведомления в день, а у другого может быть всего 10 программ, но поток сообщений от них может быть запредельным. Отключать уведомления вообще от всех приложений на смартфоне не имеет смысл, на общую картину автономности это может повлиять по-разному, а вот на скорости получения информации скажется негативно. 4. Отключение сотовых данных для программ и игр И снова противоречивая ситуация. Одни программы могут лезть в сеть каждую минуту, а другие и вовсе обновлять данные раз в день. Тем, кто большую часть времени находится в зоне Wi-Fi покрытия, будет вообще все-равно. Что сильно влияет на заряд батареи

Вот и добрались до самых прожорливых возможностей смартфона. 1. Геолокация GPS всегда был и будет главным пожирателем батареи смартфона после экрана и GSM-модуля, которые, разумеется, мы отключать не будем. Нужно получить данные от спутников и сотовых вышек, просчитать положение аппарата и передать эти данные в нужное приложение. Все это повторяется несколько раз в минуту. Даже программы, которые умеют пользоваться GPS только во время их работы (вместо постоянного использования) оказывают серьезное влияния на расход заряда. Мессенджерам и клиентам социальных сетей не обязательно знать наше местоположение, браузеры и клиент-банки тоже обойдется. Даже погодные приложения могут выводить данные по установленному вручную городу вместо регулярного автоматического поиска. Многие программы задействуют геолокацию даже при открытии виджетов

Системным службам тоже не обязательно знать наше местоположение, особенно треккинговым и рекламным. Переходим в Настройки — Конфиденциальность — Службы геолокации и отключаем большинство приложений, не забываем заглянуть в раздел Системные службы и «убить» большинство процессов. Смело отключайте значимые места, геопредупреждения и предложения, всевозможные калибровки и сбор данных для совершенствования продукта. По сути здесь стоит оставить лишь опцию Найти iPhone.

Даже 10-15 установленных приложений с доступом к геолокации могут за ночь высаживать до 10% заряда. 2. Обновление контента В отличие от нерегулярных загрузок апдейтов из App Store обновление контента работает почти круглосуточно. Разрешать это следует лишь для самых нужных программ. Обновлять данные в фоне следует разрешить банковским программам и рабочим мессенджерам. Остальные вполне обойдется синхронизацией контента при запуске.

Следует внимательно настроить переключатели в меню Настройки — Основные — Обновление контента. Отключение 10-20 ненужных программ позволит сэкономить еще около 10% заряда. 3. Push обновление почты Последний крупный пожиратель заряда кроется в меню Настройки — Учетные записи и пароли — Загрузка данных. Тут можно задать ручной интервал при запуске приложения, Push, который является самым энергозатратным и режим Выборка. Для большинства пользователей 15-минутного интервала для обновления почты будет достаточно. Некоторые даже смогут перейти на проверку раз в 30 минут или раз в час. Обратите внимание, что для разных почтовых аккаунтов можно настроить разные режимы. Можно оставить Push для рабочей почты и включить ежечасную проверку для личной. Чем больше почтовых учеток добавлено, тем сильнее это скажется на автономности Именно эти три настройки в моем случае потребляли за ночь более 30% заряда. Их грамотная настройка позволила свести этот показатель до приемлемых 3-4%. Остальные опции можно настраивать по своему усмотрению, а владельцы моделей Plus и X могут их и вовсе игнорировать. Вот так Apple в 2018 году продаёт айфоны с емкими аккумуляторами на 2 675 мАч у iPhone 8 Plus или 2 716 мАч у iPhone X, которые при этом разряжаются на 30% за ночь.