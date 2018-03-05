Разработчик объяснил отсутствие классных приложений для Apple Watch

Apple Watch не могут похвастать столь же впечатляющими приложениями, как iPhone, из-за ограничений, накладываемых самой Apple. К такому выводу пришел разработчик Марко Армент, стоявший у истоков сервисов Tumblr и Instapaper. По его мнению, watchOS могла стать куда более востребованной и функциональной платформой, если бы не запреты производителя.

«Разработка приложений для Apple Watch — это настоящее расстройство для любого, кто берется это делать. Apple не дает сторонним разработчикам доступа к тому же фреймворку, которым пользуются разработчики компании, в отличие от iOS. Вместо этого нам позволено работать только с интерфейсом WatchKit, который выглядел бы как архаизм даже в 90-х годах», — говорит Армент.

Разработчики компании, не взаимодействуя с WatchKit в постоянном режиме, могут не догадываться о недоработках интерфейса и, как следствие, даже не задумываться о способах его совершенствования и дальнейшего развития, рассуждает Армент. Именно в этом, по его мнению, и заключается главная проблема watchOS.

Если Apple хочет, чтобы Apple Watch превратились из вспомогательного аксессуара в полноценное устройство, ей следует отказаться от WatchKit. Правда, сетует Армент, вряд ли это когда-либо случится. «Интерфейс не выглядит как временное решение, очевидно, являясь долгосрочным проектом», — заключил он.

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