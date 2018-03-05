Новый MacBook Air может стоить около $600

11-дюймовый MacBook Air вплоть до 2016 года оставался самым дешевым компьютером Apple. Но год назад компания прекратило его производства, оставив лишь 13-дюймовую модель.

MacBook Air не обновлялся с 2015 года, но, похоже, Apple не планирует отказываться от дальнейшего производства «бюджетной» линейки собственных ноутбуков и компьютеров.

По данным аналитиков из KGI, Apple планирует выпустить более доступные 13-дюймовый MacBook Air во втором квартале 2018 года. И эта модель вполне может стать альтернативой 12-дюймовому MacBook, но с более демократичным ценником, не превышающим $999.

Вообще Apple изначально позиционировала себя как премиум-бренд. При этом, вы можете купить как iPhone за $1 149, так и более доступный вариант за 349 долларов.

В свое время альтернативой профессиональным (и очень горячим) ноутбукам PowerBook были недорогие «айбуки» (iBook). История может повториться. Такая же история и с планшетами: есть 12,9-дюймовый iPad Pro за $1 279, но в линейке устройств присутствует и недорогой iPad за 329 у.е.

Учитывая такую ценовую политику, есть шансы, что альтернативный MacBook Air вполне может быть оценен компанией в 600 — 750 долларов, и Apple представит прямого конкурента Chromebook от Google

К слову, если верить прогнозам аналитиков, «переосмысленный MacBook Air» может получить имя своего прародителя iBook, выпускавшегося в период с 1999 по 2006 год. [9to5]