Google назвал главные привычки россиян в Сети

Москва , 5 марта. Компания Google опубликовала результаты исследования сетевых привычек жителей России при содействии Kantar TNS. Согласно приводимым данным, россияне стали чаще выходить в интернет с помощью смартфонов, кроме того, значительно выросло число пожилых пользователей Сети.

Согласно приводимым данным, 61% россиян выходят в сеть при помощи смартфонов, используя их не только серфинга, но и для просмотра видео и покупок в интернете. Кроме того, у россиян повысились требования к мобильному интернету — 53% пользователей покидают сайт, если он загружается дольше трех секунд.

Выросло число пожилых пользователей интернет — 73% россиян старше 55 лет выходят в интернет ежедневно, гласит результат исследования Google. Другим новым трендом стало беспокойство российских пользователей за сохранность собственных персональных данных — этим вопросом обеспокоены 81% россиян. Еще 48% уверены, что новые технологии приносят больше возможностей, чем рисков и проблем.

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