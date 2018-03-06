Android P избавит от надоедливых звонков незнакомцев

Дебютная версия Android P Developer Preview выйдет в середине марта. От новой версии операционной системы ждём защиту от скрытой активации микрофона и камеры и поддержку сканирования радужки глаза. Также обновление добавит продвинутые функции блокировки звонков.

Будущие нововведения в коде обнаружили пользователи XDA, сообщает Phandroid. Обновление системы научит смартфоны блокировать звонки разными способами. Теперь получится не только добавлять отдельные контакты в чёрный список, но и запрещать определённые группы абонентов.

Пользователи смогут заблокировать звонки от:

людей, которых нет в списке контактов; людей со скрытым номером; пользователей таксофонов; владельцев номеров без идентификатора абонента.

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