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В интернете появились цены и характеристики процессоров AMD Ryzen 2000
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В интернете появились цены и характеристики процессоров AMD Ryzen 2000 

Игромания.ру 8 марта 2018
Фото: Игромания.ру
Испанский сайт El Chapuzas Informatico опубликовал информацию о ценах и технических характеристиках процессоров Ryzen 2000 на архитектуре Pinnacle Ridge. Одновременно с CPU AMD выпустит для них системные платы на чипсетах X470 и B450, которые будут поддерживать функцию дополнительного разгона Precision Boost Overdrive. При этом процессоры Ryzen 2000 сохранят совместимость с материнскими платами 300-й серии.
Помимо цен и характеристик Ryzen 2000, интернет просочились результаты тестирования процессоров. Судя по всему, в играх Ryzen 7 2700X работает на 5% быстрее Ryzen 7 1800X и на 7,7% уступает Intel Core i7-8700K. Во всех случаях производительность замерялась в связке с видеокартой GeForce GTX 1080.
Ещё одной утечкой информации относительно процессоров AMD стала дорожная карта компании на ближайшие два года. В 2019 году компания планирует выпустить CPU Castle Peak (на смену Threadripper), Matisse (на смену Summit Ridge) и Picasso (на смену Raven Ridge). В свою очередь, в 2020 году эти серии уступят место NG HEDT (Next-Gen High-End DeskTop), Vermeer и Renoir.
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