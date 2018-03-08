В интернете появились цены и характеристики процессоров AMD Ryzen 2000

Испанский сайт El Chapuzas Informatico опубликовал информацию о ценах и технических характеристиках процессоров Ryzen 2000 на архитектуре Pinnacle Ridge. Одновременно с CPU AMD выпустит для них системные платы на чипсетах X470 и B450, которые будут поддерживать функцию дополнительного разгона Precision Boost Overdrive. При этом процессоры Ryzen 2000 сохранят совместимость с материнскими платами 300-й серии.

Помимо цен и характеристик Ryzen 2000, интернет просочились результаты тестирования процессоров. Судя по всему, в играх Ryzen 7 2700X работает на 5% быстрее Ryzen 7 1800X и на 7,7% уступает Intel Core i7-8700K. Во всех случаях производительность замерялась в связке с видеокартой GeForce GTX 1080.

Ещё одной утечкой информации относительно процессоров AMD стала дорожная карта компании на ближайшие два года. В 2019 году компания планирует выпустить CPU Castle Peak (на смену Threadripper), Matisse (на смену Summit Ridge) и Picasso (на смену Raven Ridge). В свою очередь, в 2020 году эти серии уступят место NG HEDT (Next-Gen High-End DeskTop), Vermeer и Renoir.