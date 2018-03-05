Google назвал главные интернет-привычки россиян

Смартфоны побеждают… Google совместно с Kantar TNS провели исследование российской интернет-аудитории и выделили несколько ключевых трендов в поведении. О том, с каких устройств россияне чаще всего заходят в интернет, как привычка быть постоянно онлайн отвлекает от просмотра традиционного телевидения и почему мы почти не просим помощи у цифровых асистентов, — в материале ТАСС.

Смартфоны стали основными устройствами для современных пользователей: 61% россиян выходят в сеть с мобильных телефонов. Причем с них не только скроллят ленты социальных сетей, а совершают все популярные действия, более привычные для десктопов (компьютеров и ноутбуков). Например, ищут любую информацию со смартфонов также часто как с компьютеров и ноутбуков 53% пользователей, смотрят онлайн-видео — 42%, а покупают товары и услуги через смартфоны — 15%. … и учат быть нетерпеливыми

Пользователи стали требовательными к мобильному контенту: 53% интернет-аудитории покидают мобильный сайт, если он загружается более трех секунд. А если пользователи ждут до пяти секунд, вероятность их ухода с сайта возрастает до 90%. Пенсионеры пришли в сеть

Стереотип о молодости онлайн-аудитории — ошибочен. Сегодня люди из разных возрастных групп пользуются интернетом достаточно равномерно. Уже 73% россиян старше 55 лет выходят в интернет ежедневно.

Причем пользователи старше 65 лет количественно превосходят молодежную аудиторию от 16 до 19 лет: 10% против 6%. Зато отличается поведение возрастных групп. Пользователи 16–24 лет чаще других создают онлайн-контент и показывают знакомым, как совершать действия в сети. Люди от 25 до 34 лет (самая многочисленная аудитория — 27%) чаще выходят в интернет, чтобы найти информацию или развлечься. Два гаджета лучше одного

Если вы привыкли проверять почту с компьютера и параллельно переписываться в мессенджере с телефона — знайте, что это нормально, так же поступают 65% пользователей. Люди регулярно переключаются с десктопа на смартфон. А в среднем на одного российского пользователя приходится 2,4 устройства с подключением к интернету.

Несмотря на растущую популярность смартфонов, компьютеры и планшеты не сдают позиций для решения многих задач. А также появляются новые гаджеты: умные часы, очки, брелоки, персональные электронные помощники, приложения для Smart TV или VR-шлемы, перечисляется в исследовании. Особенности национального телепросмотра

Россияне смотрят как аналоговое, так и цифровое телевидение. Популярность цифрового — растет. Выбирая между цифровым ТВ и онлайн-видео, 28% пользователей предпочитают последние, а 35% в равной степени смотрят и то и другое.

Чем моложе аудитория, тем чаще она предпочитает смотреть ролики в интернете, чем старше — тем чаще предпочитает обычное телевидение. А в среднем, 56% респондентов сообщили, что смотрят онлайн-видео каждый день. А еще 22% — не менее одного раза в неделю.

Привычка быть постоянно онлайн отвлекает от просмотра традиционного телевидения. По данным Consumer Barometer, 62% пользователей выходят в интернет во время просмотра телевизора. Особенно часто так делает аудитория от 16 до 24 лет — 70% из них отвлекается на интернет от ТВ. Причем телевизор в этом случае служит "фоном": люди не гуглят режиссеров или имена героев из сериала, а потребляют информацию, совсем не связанную с тем, что происходит на экране. Люди беспокоятся о личных данных

Еще один тезис из исследования: появление большого числа устройств и сервисов вызывает двоякие чувства, большинство россиян (81%) беспокоятся о сохранности персональных данных. При этом 48% при всей своей обеспокоенности считают, что новые технологии дают больше возможностей, чем несут рисков. Кто знаком с Siri и Алисой

Только 50% участников опроса знают о существовании таких "цифровых помощников", как Siri от Apple , Алиса от "Яндекса" и других роботов-алгоритмов, способных быстро найти магазин, поликлинику, нужного человека в социальных сетях, сообщить погоду и построить маршрут. И всего 4% пользователей рунета прибегают к их помощи.

Из тех, кто знает о таких сервисах, 39% воспринимают их как что-то уникальное, 27% выражают желание понять их ценность для жизни, 22% собираются начать ими пользоваться. В исследовании отмечается, что эта тенденция актуальна для всех возрастных аудиторий.