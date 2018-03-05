Найдена «ахиллесова пята» крупных сотовых операторов

Эксперты компании Positive Technologies провели исследование и выяснили, что в крупных сотовых сетях есть дефект, позволяющий «отключить» абонента. Это связано с протоколами, необходимыми для поддержки 2G и 3G, передает РИА ФАН

В среднем крупные операторы сталкиваются с четырьмя кибератаками в день. По оценкам специалистов, успешными оказываются 7,8% атак.

Почти всегда угроза безопасности связана с отказом в обслуживании или перехватом информации абонента. В ходе кибератаки абонент попадает в поддельную сеть, созданную мошенниками, где и выполняются перехват данных с прослушкой. Также могут игнорироваться запросы, что приводит к отказу в обслуживании абонента.

Чтобы подтвердить эти выводы, эксперты изучили 24 проектов в сетях операторов России , Европы и Ближнего Востока.

При этом специалисты не могут решить полностью проблемы безопасности протокола. Это связано с особенностью архитектуры сети. Кроме того, часть операторов блокирует атаки на уровне сетевого оборудования.