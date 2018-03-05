«РФ готова к отключению от мировой Сети»

Советник президента счел Россию «технически готовой» к отключению от мирового интернета

«Где-нибудь у кого-нибудь что-нибудь отключится. Наверное, выяснится, что кто-то хранил свои данные за рубежом, хотя есть постановление хранить здесь. Кто-то домены свои хостил за рубежом. Поэтому они, наверное, будут испытывать некоторые трудности», — сказал советник президента. Россия технически готова к отключению от мировой сети, заявил советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко . По его мнению, если западные партнеры «объявят России такую войну, как крымская изоляция», то это не помешает стране жить «хорошо и нормально», передают «Известия»

Клименко пояснил, что Россия входит в тройку государств «полного интернет-цикла», который подразумевает наличие своих поисковиков, соцсетей и рекламы, вместе с Китаем и США.