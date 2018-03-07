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Вышла первая версия Android P Developer Preview
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Вышла первая версия Android P Developer Preview 

Android Insider 7 марта 2018
Фото: Android Insider
Решив подмочить репутацию инсайдеров, прочивших выход первой сборки Android P Developer Preview на 14 марта, Google выпустила ее аж на неделю раньше. Обновление предназначается исключительно для разработчиков, имеющих в своем распоряжении одно из совместимых устройств поискового гиганта.
К моменту выхода публикации о дебютной версии Android P Developer Preview известно не так много. Несмотря на это уже подтвердились слухи о нативной поддержке обновленной операционкой асимметричных дисплеев с выемкой в верхней части, а также защите совместимых устройств от фоновой активности камер и микрофона.
Кроме того, разработчики серьезно поработали над системой уведомлений в Android P, добавив поддержку заготовленных заранее ответов в стиле «Я занят. Перезвоню позднее», новый API для камеры, позволяющий одновременно обрабатывать изображения от двух и более модулей, и формат изображений HEIF.
Также отметим встроенную систему позиционирования в помещениях, основанную на анализе нескольких точек доступа Wi-Fi. Благодаря ей смартфон, измеряя расстояние от одного хотспота до другого, сможет более эффективно ориентироваться в пределах торговых центров и других помещениях большой площади.
Обсудить обновление можно в официальном Telegram-чате AndroidInsider.ru.
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