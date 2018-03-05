GetContact: безобидное развлечение или инструмент для мошенников? 

Приложение набирает популярность среди россиян. Но эксперты предупреждают, что эксперименты с сервисом могут быть опасны
По задумке GetContact помогает пользователям блокировать нежелательные входящие вызовы и определять имена звонящих, которых нет среди ваших контактов. При первом запуске программа просит доступ к телефонной книге. Данные передаются на серверы компании-разработчика — она, по информации в Google Play, базируется в Лондоне. В итоге можно узнать, как тот или иной номер записан у других пользователей приложения. Последней функцией заинтересовалось большинство юзеров.
В соцсетях огромное количество скриншотов с именами и прозвищами. Вот что увидел продюсер Business FM Сергей Бобрик, установивший GetContact:
«Первые десять контактов не вызывают никаких вопросов. Мое имя с фамилией, просто Сергей, Сергей Business FM, Сергей новости, мои предыдущие места работы, но среди этого всего, например, Сережа-таксист, хотя я никогда не работал таксистом. Есть еще контакт «женатик», но я не женат и никогда не был. К сожалению, приложение мне не позволяет увидеть, кто меня так назвал, даже догадок никаких нет».
Некоторым пользователям приложение выдает еще более курьезные результаты, продолжает москвичка Полина:
«Я посмеялась, потому что у всех я записана по имени-фамилии, имени или как-то привязана к месту моей работы. Но также у кого-то я записана как Миша Триколор. Хотя я не Миша и с триколором никак не связана. Вообще, приложение одноразовое, можно один раз посмотреть и забыть. Мне кажется, что скоро оно потеряет к себе интерес».
Но пока россияне продолжают «пробивать» в GetContact свои номера и телефоны близких, например супругов. Судя по откликам в интернете, иногда мужья и жены записаны у своих знакомых так, что есть повод заподозрить измену. Это не единственное грустное обстоятельство. Эксперты подмечают: согласно третьему пункту политики приватности, GetContact может «рассылать информационные сообщения по электронной почте и SMS, связываться по телефону или совершать маркетинговые активности». Также компания оставляет за собой право делиться со сторонними организациями любой собранной информацией.
Выходит, пользователь добровольно отдает свою телефонную книжку посторонним. Как они будут использовать ее, остается на их совести, говорит директор по маркетингу компании «Системный софт» Руслан Галка:
«Допустим, ваш профиль упоминается в нескольких ваших контактах. Кто-то указал вашу дату рождения, кто-то — вашу электронную почту. Приложение, собрав это в единое целое, может, самое безопасное, достать вас узкотаргетированной рекламой по разным каналам. Если кто-то преследует какие-то злостные цели, то может сделать все что угодно. Может предлагать вашим родственникам, типа Иван Иванович, дата рождения, такой-то номер телефона, с ним что-то случилось, срочно шлите деньги. Или, допустим, многие люди указывают в профилях своих дату свадьбы, допустим. И дата свадьбы может быть использована как секретное слово в банке. Все зависит от того, насколько полно вы сами забиваете информацию о ваших контактах в телефоне и как полно информация о вас написана у ваших контактов».
По данным разработчиков, в их базе уже более 2 млрд телефонов. Я и сама поначалу установила приложение, но потом подумала о том, что таким образом, например, могу «засветить» номер своей бабушки, которой нет ни в одной из соцсетей. Тогда я спешно стала удалять приложение. Это оказалось непросто, но возможно.
Сначала нужно ликвидировать сам аккаунт: перейти в «Настройки», открыть раздел «О GetContact», нажать на кнопки «Account Settings» и «Удалить аккаунт». После зайти уже на сайт приложения в раздел Unlist и убрать свой номер оттуда. Из базы он якобы исчезнет в течение 24 часов. При этом контакты ваших знакомых сохраняются в приложении даже после удаления вашего телефона. Так что номер бабушки там, к сожалению, останется.
А пока приложение GetContact собрался проверить Роскомнадзор — на соблюдение закона о персональных данных. Если ведомство найдет нарушения, приложение в России заблокируют. Его уже запретили в Казахстане и Азербайджане.