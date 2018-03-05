GetContact: безобидное развлечение или инструмент для мошенников?

Приложение набирает популярность среди россиян. Но эксперты предупреждают, что эксперименты с сервисом могут быть опасны

По задумке GetContact помогает пользователям блокировать нежелательные входящие вызовы и определять имена звонящих, которых нет среди ваших контактов. При первом запуске программа просит доступ к телефонной книге. Данные передаются на серверы компании-разработчика — она, по информации в Google Play, базируется в Лондоне. В итоге можно узнать, как тот или иной номер записан у других пользователей приложения. Последней функцией заинтересовалось большинство юзеров.

продюсер Business FM Сергей Бобрик, установивший GetContact: «Первые десять контактов не вызывают никаких вопросов. Мое имя с фамилией, просто Сергей, Сергей Business FM, Сергей новости, мои предыдущие места работы, но среди этого всего, например, Сережа-таксист, хотя я никогда не работал таксистом. Есть еще контакт «женатик», но я не женат и никогда не был. К сожалению, приложение мне не позволяет увидеть, кто меня так назвал, даже догадок никаких нет». В соцсетях огромное количество скриншотов с именами и прозвищами. Вот что увидел

москвичка Полина: «Я посмеялась, потому что у всех я записана по имени-фамилии, имени или как-то привязана к месту моей работы. Но также у кого-то я записана как Миша Триколор. Хотя я не Миша и с триколором никак не связана. Вообще, приложение одноразовое, можно один раз посмотреть и забыть. Мне кажется, что скоро оно потеряет к себе интерес». Некоторым пользователям приложение выдает еще более курьезные результаты, продолжает

Но пока россияне продолжают «пробивать» в GetContact свои номера и телефоны близких, например супругов. Судя по откликам в интернете, иногда мужья и жены записаны у своих знакомых так, что есть повод заподозрить измену. Это не единственное грустное обстоятельство. Эксперты подмечают: согласно третьему пункту политики приватности, GetContact может «рассылать информационные сообщения по электронной почте и SMS, связываться по телефону или совершать маркетинговые активности». Также компания оставляет за собой право делиться со сторонними организациями любой собранной информацией.

директор по маркетингу компании «Системный софт» Руслан Галка: «Допустим, ваш профиль упоминается в нескольких ваших контактах. Кто-то указал вашу дату рождения, кто-то — вашу электронную почту. Приложение, собрав это в единое целое, может, самое безопасное, достать вас узкотаргетированной рекламой по разным каналам. Если кто-то преследует какие-то злостные цели, то может сделать все что угодно. Может предлагать вашим родственникам, типа Иван Иванович, дата рождения, такой-то номер телефона, с ним что-то случилось, срочно шлите деньги. Или, допустим, многие люди указывают в профилях своих дату свадьбы, допустим. И дата свадьбы может быть использована как секретное слово в банке. Все зависит от того, насколько полно вы сами забиваете информацию о ваших контактах в телефоне и как полно информация о вас написана у ваших контактов». Выходит, пользователь добровольно отдает свою телефонную книжку посторонним. Как они будут использовать ее, остается на их совести, говорит

По данным разработчиков, в их базе уже более 2 млрд телефонов. Я и сама поначалу установила приложение, но потом подумала о том, что таким образом, например, могу «засветить» номер своей бабушки, которой нет ни в одной из соцсетей. Тогда я спешно стала удалять приложение. Это оказалось непросто, но возможно.

Сначала нужно ликвидировать сам аккаунт: перейти в «Настройки», открыть раздел «О GetContact», нажать на кнопки «Account Settings» и «Удалить аккаунт». После зайти уже на сайт приложения в раздел Unlist и убрать свой номер оттуда. Из базы он якобы исчезнет в течение 24 часов. При этом контакты ваших знакомых сохраняются в приложении даже после удаления вашего телефона. Так что номер бабушки там, к сожалению, останется.