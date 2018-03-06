Компактные ноутбуки: AMD Ryzen против Intel

Самыми популярными моделями ноутбуков до сих пор остаются модели с процессорами Intel. Однако на смену им приходит мобильный и экономичный процессор AMD Ryzen, к тому же еще и доступный.

AMD возвращается в борьбу: ее процессоры Ryzen впечатляют своей производительностью и являются относительно недорогими. В ходе многих сравнительных тестов они даже превосходят аналогичные процессоры Intel для настольных ПК. Теперь наступает второй раунд дуэли, так как компания AMD выпустила процессоры Ryzen для мобильных устройств. Эти процессоры разрабатывались под кодовым наименованием Raven Ridge. Мы протестировали модель Acer Swift 3 — первый ноутбук с процессором Ryzen-5-2500U, который становится альтернативой от AMD современному Intel Core i5. Ноутбуку AMD придется конкурировать с аналогами Swift-3 на базе Intel и семью другими устройствами производства HP, Asus, Acer и Dell, которые работают на современных процессорах Intel Caby Lake Refresh восьмого поколения.

К восьмому поколению относятся Core i5-8250U с тактовой частотой 1,6 ГГц и Core-i7-8550U с тактовой частотой 1,8 ГГц. Цена устройств Intel составляет от 55 до 90 тысяч рублей — плата за мобильность и автономность. Прежде всего, ноутбук Ryzen демонстрирует лучшую вычислительную мощность и является наименее дорогим устройством, однако он занимает последнее место. Как это могло произойти и почему Ryzen все-таки достоин рекомендации, мы поясним далее.

Ryzen увеличивает производительность

Устройства с процессорами Intel не могут прятаться за спинами конкурентов: победитель тестирования — HP ProBook 430 G5 с процессором Core i5, ОЗУ 16 Гб и встроенной видеокартой Intel показывает довольно неплохие значения в ходе сравнительных тестов. В целом ноутбуки с процессором Core i7 и графическим чипом работают лучше. Наиболее производительным среди тестируемых устройств, не использующих процессор Ryzen, является Acer Aspire 5A515-51G: благодаря новейшему процессору серии i7, видеокарте GeForce-MX150, а также огромному объему ОЗУ (12 Гб), ноутбук при тестировании с помощью бенчмарка PCMark 7 достигает значения 6122 балла, а при использовании игрового текста 3D Cloud Gate — 12881 балл. Все ноутбуки в ходе тестирования показывают высокую производительность. Acer с процессором Ryzen значительно обгоняет конкурентов на базе Intel.

Ноутбуки с новыми графическими процессорами nVidia GeForce-MX150 и AMD Radeon Vega 8 показывают большое преимущество в графической производительности.

Высокий уровень производительности связан с тем, что характеристики 8-го поколения мобильных процессоров Intel существенно улучшились по сравнению с чипами седьмого поколения с точки зрения быстродействия (при одинаковом энергопотреблении). При тестировании с использованием бенчмарка PCMark 7 устройство Acer с процессором Ryzen-5-2500U и ОЗУ 8 Гб достигает значения 6546 баллов. Это не является большим преимуществом, однако выглядит обманчивым: средняя разница между процессорами Intel серий i5 и i7 составляет почти 300 баллов. Acer Swift 3 обеспечивает лучшую игровую производительность среди тестируемых устройств благодаря процессору Intel и дискретной графической видеокарте NVIDIA GeForce MX150 Таким образом, Ryzen 5 вновь показал себя более мощным, чем лучший чип Intel. При этом Ryzen 5 является «младшим» из двух современных процессоров Raven Ridge. Будет интересно понаблюдать, насколько лучше окажутся ноутбуки с установленным мобильным процессором Ryzen 7. Лишь в ходе тестирования с применением игрового теста процессор AMD Radeon Vega 8 не выдерживает конкуренции с более мощным графическим чипом GeForce-MX-150. Если акцент делается на игры, лучше предпочесть конфигурацию с дополнительным графическим процессором. В целом ноутбук Ryzen показывает лучшее соотношение «цена/качество».

Быстрые SSD являются частью современных ноутбуков

Хорошую производительность также обеспечивают устанавливаемые в ноутбуках SSD. Все модели оснащены флэш-памятью, объем которой составляет от 128 Гб до 512 Гб у победителя тестировании и модели Asus ZenBook. В три модели с SSD дополнительно установлен второй жесткий диск объемом 1 Тб. На практике это не так удобно и быстро, как при использовании SSD большого объема, но означает увеличение места для хранения фотографий, видео или музыки.

В дополнение к беспроводной сети и Bluetooth четыре устройства также оснащены сетевым адаптером. HDMI-интерфейс, картридер, веб-камера и клавиатура с подсветкой напротив, почти для всех устройств являются стандартным оснащением. За исключением Acer Aspire, Dell Inspiron 15 и HP Pavilion все ноутбуки оборудованы датчиком отпечатка пальца. HP также предлагает интересные дополнительные функции: так, победитель тестирования оборудован VGA-разъемом, а второй HP Pavilion — пишущим DVD-дисководом. Единственным устройством среди претендентов на «чемпионство», предлагающим функцию планшета с сенсорным экраном, является Asus VivoBook Flip.

VivoBook Flip от Asus с функцией планшета

Единственное устройство двойного назначения среди тестируемых устройств: при откидывании дисплея вниз Asus можно использовать как планшет с сенсорным экраном. Качество USB-оснащения немного колеблется; в некоторых случаях ноутбуки по-прежнему поставляются с портами USB 2.0. В данном ценовом диапазоне от подобного необходимо избавляться. Так, Acer Aspire оснащен портами USB 3.0 и 2.0. Как это должно выглядеть, показывает компания Dell на примере новейших моделей Inspiron: вариант с диагональю экрана 13 дюймов оснащен тремя, а с диагональю 15 дюймов — четырьмя портами USB 3.0.

Проблема Ryzen — время автономной работы

Основной причиной невысоких результатов ноутбуков Ryzen является малое время автономной работы: в режиме выполнения офисных задач оно составляет не более 6 часов 42 минут, при воспроизведении видео аккумулятор разряжается за пять часов. Конструктивно идентичный Acer Swift 3 на базе Intel достигает почти вдвое больших значений. До тех пор, пока отсутствует сравнение с другими ноутбуками Ryzen, мы не сможем точно сказать, почему это происходит.

Время автономной работы: Intel явно опережает AMD Acer Swift 3 на базе Intel работает на 4 часа дольше конкурента от AMD. Время автономной работы других моделей Intel составляет от 8 до 12 часов.

Мы обратились в компании AMD и Acer для решения проблемы; они заявили о дальнейшей оптимизации посредством обновления BIOS. Так, в модели Swift аппаратное ускорение при воспроизведении видео с помощью Media Player неактивно, что отрицательно сказывается на времени работы. Однако в настоящее время мы не можем исключить того, что встроенные аккумуляторы обладают малой емкостью для обеспечения производительности процессоров Ryzen. Остается надеяться, что AMD и производитель ноутбуков справятся с этой проблемой, в противном случае привлекательность платформы вскоре исчезнет.

В форм-факторе «13 дюймов» представлены модель Dell, победитель тестирования, и модель ZenBook, которые довольно легкие (до 1,5 кг). Масса остальных устройств составляет от 1,9 до 2,2 кг, что еще приемлемо для 15-дюймовых устройств. В качестве приятного дополнения мы отмечаем весьма низкий уровень шума при работе. Лишь Acer Aspire и Dell Inspiron 15 отличаются повышенным шумом при полной нагрузке.

Наступление ноутбуков Ryzen

Мобильная платформа AMD Raven Ridge уже анонсирована некоторыми производителями ноутбуков. Так, наряду с протестированным Acer Swift 3 на базе Ryzen 5, будет доступна модель с Ryzen 7, цена которой составляет около 50 000 рублей. Компания HP представит устройство HP Envy x360 на базе Ryzen 5 в различных конфигурациях по цене от 45 000 рублей. Lenovo также собирается оснастить свою новую 13-дюймовую модель 720s новой платформой AMD. Acer даже сообщает о выпуске игрового ноутбука Nitro 5 на базе Raven Ridge. В своем игровом ноутбуке ROG Strix GL702ZC компания Asus также использует Ryzen; однако, применяя процессор Ryzen-7-1700 и видеокарту Radeon GX580, компания все же делает ставку на настольные варианты ПК. После того как AMD представила мобильный процессор Ryzen 3 для недорогих ноутбуков, число заявлений о новинках в ближайшее время только будет увеличиваться.

Все без исключения дисплеи — среднего качества

Вторая основная проблема в модели Ryzen — довольно слабый дисплей; похожие трудности испытывает аналогичный Acer Swift 3, использующий технологии Intel. В целом, несмотря на достижение средних значений яркости и контраста, на практике сильно бликующий дисплей не может впечатлять: если у ноутбуков стоимостью менее 25-30 тысяч рублей на это еще можно закрыть глаза, то для устройства классом выше это уже неприемлемо. Заметно, что ни один из дисплеев (разрешение у всех составляет 1920×1080 пикселей) не дает особых поводов для радости: яркость Acer Aspire (187 кд/м2) слишком мала для работы на открытом воздухе, а у HP Pavilion 15 цена и качество дисплея не сочетаются друг с другом.

Остальные дисплеи находятся в приемлемом диапазоне характеристик. Победитель тестирования HP ProBook, а также Asus ZenBook могут даже удостоиться пары легких улыбок от пользователя. В целом производители ноутбуков могли бы поработать качественнее. Тот, кто не хочет приобретать сильно отражающий дисплей, который будет ослеплять его, должен внимательно осмотреть его. Лишь обе модели HP и Acer Aspire оснащены матовым дисплеем.

Итог: приобретение ноутбука AMD имеет смысл

Intel или AMD? В настоящее время эту борьбу пока выигрывает Intel. AMD Raven Ridge Ryzen обеспечивает отличную производительность по приемлемой цене. Кому не мешает малое время автономной работы, тот получает в свое распоряжение отличную производительность. Благодаря победителю тестирования ProBook и вице-чемпиону Asus ZenBook, «фракция» Intel обеспечивает приемлемые конфигурации, которые в любой тестовой категории отличаются отсутствием существенных «слабых мест».

1-е место HP ProBook 430 G5 Общая оценка: 83,4 2-е место Asus ZenBook UX331UN

Общая оценка: 80,9 3-е место Asus VivoBook Flip 15 TP510UQ

Общая оценка: 77,1 4-е место Dell Inspiron 13 7000 (Intel 8550U)

Общая оценка: 76,5 5-е место Acer Aspire 5A515-51G Общая оценка: 76,1 6-е место Acer Swift 3 SF315-51G-57E5 (Intel)

Общая оценка: 74,1 7-е место Dell Inspiron 15 7000 (Intel 8250U)

Общая оценка: 73,4 8-е место HP Pavilion 15-cc108ng

Общая оценка: 68,9 9-е место Acer Swift 3 SF315-41-R4W1

Общая оценка: 67,5 Читайте также: Тестирование ноутбука HP OMEN X — игровое совершенство со всех сторон

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