Реклама перечницы озадачила пользователей сети

Странная реклама перечницы из Китая озадачила пользователей сети

Посетители имиджборда Reddit обратили внимание на необычную китайскую рекламу электрической мельницы для перца.

Пользователей смутили одновременно несколько вещей. В частности, они не поняли, почему роль основного блюда в рекламе досталась обычному белому хлебу. На фотографии изображены несколько положенных друг на друга ломтиков, которые обильно посыпаются молотым перцем.

«Хлеб с перцем, вкуснятина. Прямо как мама готовит», — шутят в комментариях. «Мы тоже обожаем перчить хлеб», — ответил другой пользователь. Некоторые пожаловались, что для идеального блюда не хватает только соли.

Кроме того, посетители имиджборда заметили, что дизайнеры забыли дорисовать один из основных элементов рекламы: на снимке показана пустая мельница, из которой сыпется молотый перец. Также люди отметили схожесть электрической мельницы с игрушками «для взрослых».

В конце февраля пользователи сети посмеялись над необычными рекламными роликами, посвященными безопасному сексу.