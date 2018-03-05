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Реклама перечницы озадачила пользователей сети
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Странная реклама перечницы из Китая озадачила пользователей сети 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: burgerfar / Reddit
Посетители имиджборда Reddit обратили внимание на необычную китайскую рекламу электрической мельницы для перца.
Пользователей смутили одновременно несколько вещей. В частности, они не поняли, почему роль основного блюда в рекламе досталась обычному белому хлебу. На фотографии изображены несколько положенных друг на друга ломтиков, которые обильно посыпаются молотым перцем.
«Хлеб с перцем, вкуснятина. Прямо как мама готовит», — шутят в комментариях. «Мы тоже обожаем перчить хлеб», — ответил другой пользователь. Некоторые пожаловались, что для идеального блюда не хватает только соли.
Кроме того, посетители имиджборда заметили, что дизайнеры забыли дорисовать один из основных элементов рекламы: на снимке показана пустая мельница, из которой сыпется молотый перец. Также люди отметили схожесть электрической мельницы с игрушками «для взрослых».
В конце февраля пользователи сети посмеялись над необычными рекламными роликами, посвященными безопасному сексу.
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