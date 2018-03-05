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YouTube сможет менять фон без «зеленого экрана»
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YouTube сможет менять фон без «зеленого экрана» 

Gizmonews 5 марта 2018
Фото: Reuters
Обычно для смены фона человека снимают перед зеленой поверхностью, а затем при обработке заменяют зеленые пиксели другим изображением. Однако теперь у старой и проверенной схемы появился цифровой аналог. Новая технология разрабатывается специалистами Google и тестируется при помощи YouTube.
Разработка получила название «мобильная сегментация видео в реальном времени». Несмотря на длинное имя, пользователь легко сможет с ней справиться. Сейчас функция находится на стадии бета-тестирования при помощи YouTube. Функция пока ограничена форматом «историй». Эффект работает не совсем идеально — по краям силуэта иногда проглядывает реальный фон. В любом случае у технологии есть потенциал — в будущем, после доработки, она будет распространяться и на загружаемые видео и даже на прямые трансляции.
Похожую технологию реализовала Apple и в приложении камеры iPhone 8 Plus/X. Режим позволяет добавлять к портретам эффекты профессионального студийного света или затемнять фон. А в приложении Apple Clips имеется художественная обработка видеоселфи в реальном времени с возможностью замены фона.
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