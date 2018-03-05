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Россияне смогут заказать фото из космоса
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Россияне смогут заказать фото из космоса 

Русская Планета 5 марта 2018
У россиян появится возможность доступа к базе фотоснимков, сделанных с орбиты. Соответствующее приложение для мобильных устройств будет разработано «Роскосмосом».
Пользователь сможет получить уже готовые фото или заказать новое разрешением в один метр на пиксель. Сделать заказ и оплатить его можно будет с помощью смартфона. На него же придет сообщение с уведомлением о том, когда именно и в какое время будет сделано фото.
Предполагается, что приложение будет готово до конца 2020 года, пишут «Известия».
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