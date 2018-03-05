Россияне смогут заказать фото из космоса

У россиян появится возможность доступа к базе фотоснимков, сделанных с орбиты. Соответствующее приложение для мобильных устройств будет разработано «Роскосмосом»

Пользователь сможет получить уже готовые фото или заказать новое разрешением в один метр на пиксель. Сделать заказ и оплатить его можно будет с помощью смартфона. На него же придет сообщение с уведомлением о том, когда именно и в какое время будет сделано фото.

Предполагается, что приложение будет готово до конца 2020 года, пишут «Известия»

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