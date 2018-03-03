«Яндекс» запустил доставку еды в Москве

«Яндекс» запустил сервис по доставке еды в Москве

Российская интернет-компания "Яндекс" объявила о запуске нового сервиса по доставке еды под названием "Яндекс. Еда", который начал работу в Москве , сообщили в пресс-службе компании. Услуга будет доступна на основе приложения Foodfox.

Пользователи сервиса смогут заказывать еду не только через мобильное приложение, но и на сайте компании. Оформить заказ можно ежедневно с 08:00 до 00:30 с понедельника по четверг, в пятницу заказы будут приниматься до часу ночи.