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«Яндекс» запустил доставку еды в Москве
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«Яндекс» запустил сервис по доставке еды в Москве 

ФБА «Экономика сегодня» 3 марта 2018
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Российская интернет-компания "Яндекс" объявила о запуске нового сервиса по доставке еды под названием "Яндекс. Еда", который начал работу в Москве, сообщили в пресс-службе компании. Услуга будет доступна на основе приложения Foodfox.
Пользователи сервиса смогут заказывать еду не только через мобильное приложение, но и на сайте компании. Оформить заказ можно ежедневно с 08:00 до 00:30 с понедельника по четверг, в пятницу заказы будут приниматься до часу ночи.
Планируется, что к проекту в скором подключатся компании Uber и Uber Eats.
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