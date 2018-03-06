В Instagram появится новая функция

В Instagram появится портретный режим съемки

На днях в Сети проскочила информация о том, что Instagram работает над функцией аудио— и видеовызовов. Кажется, это далеко не всё.

Журналисты TechCrunch нашли подтверждение того, что в мобильном приложении соцсети появится новый Портретный режим съемки. В коде приложения для Android была найдена иконка, отвечающая за новую функцию. Очевидно, что Портретный режим будет размывать фон фотографии и добавлять небольшие эффекты.

Правда, пока неясно, когда именно эта функция появится в приложении Instagram. Сейчас её только тестируют. [TechCrunch]