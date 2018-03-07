Новый «антисмартфон» обещает избавить пользователей от цифровой зависимости

Все больше людей сегодня говорят о том, что цифровые технологии, вместо того чтобы делать нашу жизнь проще, лишь создают препятствия для спокойной работы и досуга, усложняя распорядок дня необходимостью проверять электронную почту, отвлекая нас на просмотр ленты в соцсетях и всячески делая нас зависимыми от наших гаджетов.

Компания Light предлагает пользователям смартфонов альтернативу в виде простого устройства с минималистичным дизайном и базовым набором функций.

Источник: Indiegogo

На первый взгляд устройство больше напоминает электронную читалку, однако на самом деле в телефон планируется вместить впечатляющий набор функций, в том числе GPS-навигатор, интернет-связь и музыкальный плеер. Ключевое его отличие в том, что браузер не отображает большинство страниц, мобильная ОС не поддерживает социальные сети, а дисплей не искрит цветными иконками всевозможных приложений. Цифровые технологии в этом устройстве используются исключительно для тех функций, которые действительно необходимы.

Сравнение Light с типичным смартфоном: слева направо — от «легкого», не наделенного лишними функциями Light до «тяжелого», с множеством ненужных приложений, смартфона

Если в начале эпохи смартфонов все думали, что умный телефон — это панацея от всех проблем (не можешь выделить время, чтобы выучить иностранный язык? Скачай для этого приложение!), которая сохранит всем тонну времени за счет быстрого общения и моментального доступа к информации, то сегодня многие из нас не могут оторваться от экрана, чтобы уделить время работе или близким.

На фоне тренда на «разгрузку» от ненужных нам приложений и соцсетей компания Light запустила краудфандинговую кампанию на Indiegogo, где создатели проекта попросили пользователей помочь собрать 250 тысяч долларов, необходимые для производства первой партии устройств. Проект оказался настолько популярным, что сегодня на кампанию пожертвовали более 750 тысяч — в три раза больше той суммы, что запросили создатели.

Две кнопки на стороне телефона для управления меню

Light Phone оснащен экраном, выполненным по технологии электронных чернил, и сенсором — что на выходе напоминает электронную бумагу на Amazon Kindle. Корпус матовый, а экран занимает большую часть лицевой стороны, отображает текст и поддерживает виртуальную клавиатуру для набора текста.

Да, это точно будет [доступно]: звонки, СМС, будильник. «Возможно, но только если это имеет смысл»: карты, такси, музыка, погода, голосовое управление, калькулятор. Ни за что: соцсети, реклама, электронная почта, новости

Light Phone поддерживает функцию звонков, СМС-сообщений, будильника, а также оснащен LTE-связью, то есть работает в сети 4G. В качестве операционной системы в телефоне установлена сильно упрощенная версия Android. Создатели проекта также рассматривают возможность добавления некоторых функций, к которым привыкли многие пользователи смартфонов — но при этом планируют придерживаться того же ограниченного стиля. Телефон может включить в себя сервис для вызова такси, музыкальный плеер и навигационные карты. Таким образом, он будет обладать расширенными возможностями современных устройств — но лишь теми, которые отвечают необходимым нуждам пользователей.

Если сделать предзаказ, то Light Phone обойдется в 250 долларов, финальная же рыночная цена составит 400 долларов. Первую партию компания планирует поставлять в апреле следующего года.

«В последнее время наши смартфоны, будь то Apple или Android, становятся все более запутанными, бесконечно увеличивая функционал и добавляя уровни сложности в использовании. На выходе [вместо легкости использования] мы имеем бесконечные приложения, соревнующиеся за наше внимание.

Позволяя вам забыть про смартфон, Light Phone дает вам возможность проводить время с пользой, делая то, что вам нравится больше всего, не растрачивая свое внимание на всякую ерунду».

Основатели проекта Джо Холлье и Кайвей Тан