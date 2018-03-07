Появился еще один удачный концепт iOS 12

Появился еще один удачный концепт iOS 12До выхода iOS 12 остается еще несколько месяцев. И хотя представители Apple открыто заявили, что не планируют выпускать операционную систему с тотальным редизайном, а скорее сконцентрируются на производительности и оптимизации, дизайнеры продолжают работать над своим видением того, какой должна быть iOS 12.

Очередной концепт от дизайнеров Litaya и Lior Azulay демонстрирует новые возможности приложения Music с существенными изменениями.

В частности, дизайнеры предлагают использовать 3D Touch для изменения громкости, переключение альбомов свайпом по обложке и новым принципом оценки композиций.

По сути, этот концепт, возвращает пользователя в эпоху обложек Cover Flow с возможностью переключения в альбомный режим. Последний раз Apple использовала такой вид подачи музыкальных альбомов еще в iOS 8.4.

Не обошлось в концепте и без темной цветовой схемы. Соответствующее меню выведено в отдельный пункт.

Чем порадует Apple, мы узнаем в начале июня. С трудом верится, что компания добавит хоть одну из предложенных в концепте фишек.