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«Одноклассники» запускают поиск по фото
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«Одноклассники» запускает сервис распознавания лиц и поиск по фото 

ТАСС 1 марта 2018
Фото: РИА Новости
Социальная сеть "Одноклассники" запускает сервис распознавания лиц и автоматических отметок людей на фотографиях на основе нейросетей, сообщил ТАСС источник на IT-рынке и подтвердили в пресс-службе компании.
По словам источника, на данный момент распознавание лиц работает для отметок среди друзей, однако в скором времени "Одноклассники" могут расширить сервис до поиска по всем пользователям соцсети.
В основе технологии сервиса лежат нейросети. Они распознают пользователя по фотографиям, которые ранее загружались в социальную сеть. Так, после загрузки фотографии социальная сеть предложит пользователю отметить на снимке всех, кто на нем изображен. При этом автор может как подтвердить эти отметки, так и заменить их на собственные. В свою очередь пользователи, которые будут отмечены на снимках, смогут вручную убрать отметку или запретить отмечать себя с помощью настроек профиля.
В пресс-службе социальной сети подтвердили ТАСС тестирование данного сервиса.
"Мы, действительно, тестируем сервис, который поможет авторам публикаций и фотографий получать в социальной сети больше обратной связи от своих знакомых и близких людей. Первые результаты тестирования уже показали востребованность сервиса: мы увидели двукратный рост отметок пользователей на фотографиях", — рассказал представитель "Одноклассников".
Как отметили в соцсети, все пользователи "Одноклассников" в ближайшее время смогут начать пользоваться новой технологией и отмечать своих друзей на фото. "Благодаря новому сервису пользователи получат новые поводы для общения и обмена эмоциями с друзьями и родными, а в дальнейшем — смогут находить старых знакомых в соцсети просто по фотографии", — добавили в пресс-службе.
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