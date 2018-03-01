YouTube удалил ролик СБУ о «российских спецслужбах»

YouTube удалил видео СБУ о «российских спецслужбах»

"Основанием для такого решения стали "отметки" видео интернет-пользователями как недопустимого. Администрация YouTube поддержала эту позицию. Сейчас наши специалисты, используя предложенный YouTube инструментарий, выясняют причины принятия такого решения", — заявили в СБУ. Видеохостинг YouTube удалил с официальной страницы Службы безопасности Украины (СБУ) видео, в котором рассказывается об активизации "российских спецслужб" с целью дестабилизации ситуации в стране. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

В ведомстве считают, что жалобы на видео являются "очередными доказательствами подрывной деятельности спецслужб РФ против Украины".

СБУ регулярно заявляет о задержаниях "агентов российских спецслужб" и россиян, которые якобы готовят диверсии на Украине. Москва неоднократно подчеркивала, что она не участник внутриукраинского конфликта и никаких агентов российских спецслужб и войск на Украине нет.