В сети запустили новый опасный «флешмоб Золушки»

В сети набирает популярность новый флешмоб, в ходе которого пользователи обязуются обрести фигуру диснеевской принцессы. Юзеры по всему миру намерены морить себя голодом ради тонкой талии. Особой популярностью это пользуется у девушек из Азии.

По правилам челленджа, участники должны похудеть в краткие сроки. Идеалом считается фигура вымышленной героини мульфильма. Чтобы высчитать свой личный «золушкин» вес, пользователям предлагается возвести в квадрат свой рост (в метрах) и умножить его на 18. Таким образом худеющие стремятся достичь «совершенного» индекса массы тела. Согласно данным ВОЗ, значение 18 соответствует дефициту массы.

To reach my Cinderella weight, I’ve got to lose 49 lbs. — Chanel 🦋 (@Chanel_twt_) 22 февраля 2018 г.

Большинство участников тут же высчитали, насколько они далеки от «идеала». «Чтобы достичь "золушкиного" веса, мне надо потерять 49 фунтов», — грустно сообщила одна из девочек-подростков в своем микроблоге. Это приблизительно 22 килограмма.

Некоторые участники приходят в ужас, высчитав свой «идеальный» вес. «Мне надо весить 38 кг, чтобы быть Золушкой. Сейчас я вешу 51. Просто убейте меня», — переживает блогерша из Японии.

My weight have to be 38kg to achieve cinderella body

Now i'm 51 kg

Just kill me already@BTS_twt #iHeartAwards #BestFanArmy #BTSARMY— devihoei13 (@devihoei13) 22 февраля 2018 г.

При этом большинство пользователей не видят в стремлении похудеть ничего плохого. «Девочки просто хотят быть стройными», — утверждают сторонники челленджа.